俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は21日、第24話が放送され、第6章「播磨攻略編」が完結。女優の山谷花純（29）が好演し“今楊貴妃”と謳われた戦国武将・荒木村重の妻・だしの最期が描かれた。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第24話は「軍師官兵衛！」。有岡城に幽閉されて1年、小寺官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける荒木村重（トータス松本）と織田軍の戦は膠着状態にあったが、羽柴小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得により、村重はついに投降の意思を固める。小一郎は織田信長（小栗旬）への取り次ぎを任され、だしに官兵衛への伝言を依頼。無駄な血も流れることなく、戦が終わると思われた矢先…という展開。

村重は逃亡し、有岡城は落城。信長は、見せしめとして家臣を皆殺し。一族の処刑を命じた。

京・六条河原。だしは「要りませぬ」と目隠しを拒む。空を見上げ「殿、それでもお慕い申し上げておりました」。頭を下げると、刀が振り下ろされる。小一郎は為す術もなく、斬首を目の当たりに。自責の念にさいなまれ、涙した。

山谷の大河出演は、2代鎌倉殿・源頼家（金子大地）の側室・せつ役を演じた2022年「鎌倉殿の13人」以来4年ぶり2回目。この日のオンエア後に自身のSNSを更新し、心境を明かした。

「4年ぶり2度目の大河ドラマにて、小栗旬さんが演じられる役に悲劇をもたらせられる役。別作品も合わせると3回目。私はあと何回、小栗さんが演じられる役に涙を頂くのでしょう。お誕生日（12月26日）がご一緒だから、これも運命ですね。それもお芝居を続ける楽しみの一つです」

「きっといつかまた、大河ドラマの出演が叶った時も何かを背負っている役な気がしております。その時も精いっぱい背負わせてください。どうしても出演したかった作品、大河ドラマ『豊臣兄弟！』。心より感謝申し上げます」

次回は28日、第25話「事変の予兆」が放送される。