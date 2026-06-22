7月31日に日米同時公開される『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』の特別映像と特別ビジュアルが公開された。

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本作は、トム・ホランドが主演を務める『スパイダーマン』シリーズ第4弾。前作『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年、大人になったピーター・パーカー（トム・ホランド）は、愛する人たちを守るために彼らの記憶から自らの存在を消し、孤独に生活していた。ニューヨークでスパイダーマンとして、街の人々を守り、犯罪と戦う日々に全力を尽くしている。人々のスパイダーマンへの期待が高まるなか、そのプレッシャーが自分の存在そのものを脅かし、命に関わる驚くべき身体的変異を引き起こす。同時に、街では不可解な犯罪が頻発する事態が発生。“親愛なる隣人”に、かつて直面したことのない大きな脅威が迫っていたーー。

世界中の人々から自分の記憶を消し、愛するMJ（ゼンデイヤ）や親友ネッド（ジェイコブ・バタロン）からも忘れ去られたピーター・パーカー。本作では、孤立無援な世界でも、“親愛なる隣人”＝スパイダーマンとして愛する人たちを守り、戦いぬく覚悟を胸に、朝日に照らされたスパイダーマンのホームであるNYの街に向かって躍動する姿がダイナミックに描かれる。

公開された特別映像には、スパイダーマンを応援するファンに惜しみなく愛を送るスパイダーマンの姿が映し出されている。愛する人たちを守るために、街中を飛び回るスパイダーマン。その激しいアクションシーンに挑んだのは、運動神経が抜群で、日々のトレーニングも欠かさないホランド。そんな彼がリアルにこだわった撮影を振り返り、「これまでの中でも、間違いなく最高のアクションが撮れたと思っています。ほとんどのスタントをCGに頼らず、その場で実際に撮影したんです。車が次々と爆発するストリートにスパイダーマンが立っている--それだけで、とにかく理屈抜きに最高でした。映画を観てくれる皆さんも、きっとその場にいるような臨場感を味わってもらえるはずです！」と感慨深げに自信をのぞかせている。そのほか、先日公開された新予告にはなかった新たなシーンも収められている。

あわせて公開された特別ビジュアルは、スパイダーマンが糸を出す際のおなじみのハンドポーズが、普段我々が見る向きとは異なり、スパイダーマン視点で写し出されたもの。スパイダーマンが街を飛び回り、人々を救うために糸を放つこのハンドサインは、奇しくも「I LOVE YOU（愛している）」を伝える世界共通のハンドサイン。たとえ世界中の人々から自分が忘れさられても、世界を守り続けるスパイダーマンの愛を表現した特別ビジュアルとなっている。なお、このビジュアルは、6月22日より1週間、ラフォーレ原宿にて掲出される。

（文＝リアルサウンド編集部）