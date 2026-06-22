「羨ましい」“韓国の英雄”、日本代表をべた褒め「我々の一歩先を行く」「ワールドカップなのに親善試合のような余裕」

元サッカー韓国代表キャプテンでJリーグでも活躍したパク・チソンが、北中米ワールドカップで見せた日本代表の安定した戦いぶりに「羨ましい」と心境を明かした。

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韓国ケーブルチャンネルJTBCの解説を務めるパク・チソンは、6月21日（日本時間）にメキシコのエスタディオ・モンテレイで行われた北中米ワールドカップ・グループF第2節の日本対チュニジアを現地で解説した。試合は日本が圧倒的な戦いぶりでチュニジアを4-0で破った。

パク・ジソンは試合後、この日の日本代表のサッカーを「まったくワールドカップという舞台のようではなく、まるで親善試合でプレーしているかのような印象を与えるほど、かなり余裕があった」と評価した。

続いて「自分たちが何をすべきなのか、個々人にどのような役割が与えられているのかが確かに見え、それをうまく遂行する姿がかなり印象的だった」と称賛した。

そして、「単純に突然強くなったのではなく、地道に少しずつ成長を続けながら今の位置まで来た」とし、数多くの選手が欧州に進出して着実に発展してきた日本サッカー界のシステム的な成果にスポットライトを当てた。

日本は三笘薫（ブライトン）や遠藤航（リバプール）、南野拓実（モナコ）らが本大会を負傷辞退し、久保建英（レアル・ソシエダ）もオランダ戦の負傷で欠場するなど、の主力メンバーが多く外れた状態でも揺らぐことなく大勝を収めた。

パク・チソン（写真提供＝OSEN）

パク・チソンとともに解説を担当したキム・ファンも、日本の層の厚い選手層について「それが日本の恐ろしいところだ。主力選手が抜けても、その代わりに入った選手たちが少し見劣りすることはあっても、大きな差は出ない」と説明した。

これにはパク・チソンも同意。「日本は親善試合から様々な選手を投入しながら、監督が求めるサッカーを継続できるように体系的に落とし込んできた」としたうえで、「チームのスタイルが維持されているため、離脱者が出てもパフォーマンスを維持できるのだ」と分析した。

また、「日本はすでにそのような姿を見せており、それをうまく維持しているが、韓国はかなり浮き沈みが激しい印象だ」とし、「韓国はそれだけ質の高い選手を抱えているにもかかわらず、一定のパフォーマンスを維持できていないのがもったいない」と強調した。

続いて「そのため、残りの試合を見てみなければ分からないが、現状だけで言えば、日本の方が一歩先を行っているのは事実だと思う」と苦言を呈した。

パク・チソンは、日本が第1節でオランダと2-2で引き分け、第2節でチュニジアに4-0で勝利したことについて、「日本がなぜ今大会で好成績を収められるのかを証明した試合であり、個人的にとても羨ましい」と率直な心境を明かした。

一方で、「日本が継続的に成長して今の位置まで来たということは、逆に言えば我々もそのようになれるという意味だ」と強調し、韓国代表に向けた希望も口にしていた。

（記事提供＝OSEN）