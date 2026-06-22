中条あやみ、佐野勇斗、SixTONESジェシー、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』に出演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中条あやみ、佐野勇斗、ジェシー（SixTONES）が、劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』（8月21日公開）に出演することが決定した。

■「必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします」（ジェシー）

2021年にTBS日曜劇場枠で放送された『TOKYO MER～走る緊急救命室～』。鈴木亮平演じる医師・喜多見幸太は「待っているだけじゃ、助けられない命がある」という信念の持ち主。切迫した状況でも常に冷静沈着にメンバー達を引っ張り、患者のためにどんな苦境にも飛び込んでいく、頼れるチーフドクターだ。

立てこもり事件、トンネル崩落、爆破テロなど立ちはだかる大きな壁に果敢に挑む姿は、「あらたな形の救命医療ドラマ」として多くの感動を生み、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ。

2023年4月には劇場版一作目が公開され、興行収入45.3億円を記録。さらに2025年8月には二作目となる劇場版『TOKYO MER南海ミッション』が公開。沖縄と鹿児島にまたがる離島での医療充実を目指した、海を渡る新チーム＝【南海MER】が誕生した。

大噴火で取り残された島民を救うミッションの中で、MERメンバーはもちろん、漁師や行政官など、名もなき市井の人々が危機に立ち向かう勇姿。「誰かのために一歩踏み出す勇気を持てる人は、誰もがヒーロー」というテーマが多くの観客の心を震わせ、前作を大きく越える興行収入52.9億円の大ヒットとなった。

そして2026年夏、劇場版第3弾の公開が決定。鈴木亮平・賀来賢人だけでなく、シリーズ初期から作品を支える菜々緒、要潤、仲里依紗、石田ゆり子の続投も発表され、さらには赤楚衛二、桜田ひより、津田健次郎、ファーストサマーウイカ、岩瀬洋志という新キャストがあらたに加わり、【新生TOKYO MER】チームが誕生することが明かされた。

また、杏と古川雄大（【YOKOHAMA MER】）、江口洋介・高杉真宙・生見愛瑠・宮澤エマ（【南海MER】）という、これまでの劇場版2作から誕生したMERメンバーの出演が解禁。出演情報発表と同時に解禁されたTEAMビジュアルに、「アベンジャーズ過ぎてかっこいい!!」「YOKOHAMAも南海も頼もしすぎる！」と、SNS上ではファンの熱いコメントが溢れかえった。

■オリジナルメンバー3名の所属が明らかに

ついにベール脱いだ【TOKYO MER】オリジナルメンバーの出演情報。

6月20日に、冬木治朗（ふゆき・じろう）役：小手伸也と、ホアン・ラン・ミン役：フォンチーが【博多MER】、青戸達也（あおと・たつや）役：伊藤淳史が【仙台MER】に所属することが解禁されると、ファンからは歓喜の声が続々と到着。残る3名のオリジナルメンバーについて、考察が飛び交い大きな話題となっていた。

そしてこのたび、ついに、残る【TOKYO MER】オリジナルメンバー3名の出演決定とその所属が明らかに。

研修医として【TOKYO MER】に配属され、迷いながらも数多くの過酷な現場でドクターとしての経験を積み、立派なセカンドドクターに成長した弦巻比奈（つるまき・ひな）を演じた中条あやみ。今作ではなんと、【大阪MER】のチーフドクターとして登場。その頼もしい存在感に、ドラマ時代を知るファンにとっては感動の再会になると思われる。

また、医療機器やERカーの整備を担当する臨床工学技士兼救命士・徳丸元一（とくまる・もといち）を演じた佐野勇斗は今回、【名古屋MER】で奮闘。前作『南海ミッション』では看護師資格を取得したという情報も明かされたが、【名古屋MER】のERカー“NG1”を巧みに操る彼の活躍に、今回も期待が高まる。

劇場版1作目で【TOKYO MER】に加入した研修医・潮見知広（しおみ・ともひろ）を演じたジェシー（SixTONES）は、【札幌MER】のセカンドドクターとして登場。1作目では危険な状況に圧倒されながらも、喜多見（鈴木）への強い憧れを胸に大きく成長する姿が描かれ、『南海ミッション』では頼れるドクターの風格も感じさせた彼が、今回どんな活躍を見せるのか!?

あわせて、3組のTEAMビジュアルも解禁。

【大阪MER】のバーガンディのユニフォームを身に纏った弦巻とERカー“OS1”、【名古屋MER】のラベンダーのユニフォームを身に纏った徳丸と“NG1”、そして【札幌MER】のネイビーのユニフォームを着た潮見と“SP1”、それぞれの勇姿が公開された。先日解禁された“HK1”・“SD1”と併せて、個性溢れるERカーの活躍に注目だ。

さらに、全国MERマップがついに完成。総勢8都市へと広がったMERプロジェクト。「死者を一人も出さない」という強い信念を胸に、どんな活躍を見せるのか、期待が高まる。

■中条あやみ コメント

2021年のドラマからもう5年も経ちましたが、ファンの皆様に長く応援して頂き、本当にありがとうございます。

先日、比奈先生宛のファンレターを小さな女の子から頂いて、沢山の方に愛される作品だと改めて実感しました。

医療従事者の方への日頃の感謝とエールに加えて、一人ひとりの行動が命を繋げる事を、

この作品を通してお伝えできたら嬉しいです。

比奈の成長した姿も是非お楽しみにしていてください！

■佐野勇斗 コメント

5年前に始まった『TOKYO MER』シリーズに再び参加させていただけることを、とても嬉しく思います。

長く愛され続けている作品だからこそ、今回またこの世界に戻ってくることができて光栄です。

そして何より、再びキャスト・スタッフの皆さんと集結できたことが本当に嬉しく、撮影現場では自然と当時の記憶がよみがえりました。さらにパワーアップしたMERの熱量やチームワークを、ぜひ楽しみにしていてください。

■ジェシー（SixTONES） コメント

チームMERの一員としてまた呼んでいただいたこと、感謝しております。

チームMERはもちろん、個人的には潮見がどのように成長して行くのか、

台本を読みながら色々な感情が生まれました！

場面場面で想像を超える沢山の出来事が起き、困難を乗り越えていきます！

今まで以上にMERファンの皆様には期待と感動を与えること間違いないです！

今回の喜多見チーフはどんな指示を出すのか？

必ずTOKYO MERが観ているあなたの心を動かします。

■映画情報

劇場版『TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS』

8月21日（金）公開

キャスト：鈴木亮平 賀来賢人 赤楚衛二 桜田ひより 津田健次郎 ファーストサマーウイカ 岩瀬洋志 ／ 菜々緒

江口洋介 ／ 高杉真宙 生見愛瑠 宮澤エマ ／ 杏

要潤 古川雄大 橋本さとし 渡辺真起子 鶴見辰吾 仲里依紗 石田ゆり子

脚本：黒岩 勉

監督：松木 彩

配給：東宝

(C)2026劇場版『TOKYO MER』製作委員会

■関連リンク

映画作品サイト

https://tokyomer-movie.jp/