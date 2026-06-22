【ライブレポート】＝LOVE史上最大規模コンサート大盛況で幕！念願の東京ドーム公演も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

＝LOVEが、6月20日・21日にMUFGスタジアム（国立競技場）にて、＝LOVE史上最大規模となる『＝LOVE STADIUM LIVE「Beyond “KYUN”♡」』公演を開催。当公演のチケットは両日共に完売、2日間合わせて13万2,000人を動員した。

また、6月20日には＝LOVE 9周年コンサート『＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』の開催発表に加え、6月21日には東京ドーム公演『＝LOVE in TOKYO DOME』の開催が発表された。

■「全員でつかみ取った東京ドームです！」（山本杏奈）

コンサートの幕開けを飾ったのは2025年リリースのヒット曲「とくべチュ、して」。佐々木舞香の「こくりチュ、して！」という声を皮切りに、メンバーの晴れやかな歌声と地響きのようなコールが会場を揺らした。さらにムービングステージや、高く上昇する舞台装置、客席の近くを巡るトロッコなど、スケールの大きな演出が次々と飛び出す。最初のMCでは佐々木が満員の客席を見渡して「すっごい泣きそうです」「みんな幸せにするために今日1日がんばります！」と力強く意気込みを語った。

公演中盤には、京都橘高等学校吹奏楽部が特別参加。＝LOVEは躍動感溢れる生演奏を加えた特別アレンジで「Be Selfish」や「僕らの制服クリスマス」を歌い上げる。「Want you！Want you！」では高松瞳が華麗なバトン捌きを披露して拍手喝采を浴びた。この他、齋藤樹愛羅と野口衣織によるユニット曲「Queens」や、佐々木が情感たっぷりに歌い上げるソロ曲「真夜中マーメイド」もセットリストに。「真夜中マーメイド」の終盤には大規模な噴水が噴き上がった。

続いてメンバーは動物モチーフの衣装へとチェンジ。愛らしいセリフと表情で観客を沸かせた。

日が暮れ始めると、幕間映像を通してファンへのサプライズが実行された。座席のシールに合わせてペンライトの色を変えるよう指示が出されると、その光によって巨大な「＝LOVE」の文字がスタンド席に浮かび上がる。

そして美しく彩られた空間にプリンセスのような衣装でメンバーが再登場し、生バンドの迫力ある演奏をバックに「お姫様の作り方」や「超特急逃走中」をパフォーマンス。「モラトリアム」では客席一面が鮮やかなグリーンに染まり、センターの諸橋沙夏が感極まった表情を見せた。ラストスパートで「青春”サブリミナル”」や「夏祭り恋慕う」が立て続けに披露されると、さらなる連帯感が発生。本編ラストの「絶対アイドル辞めないで」では上空に鮮やかな花火が次々に打ち上がった。

その後、大歓声に応えてアンコールがスタート。初日公演ではメンバーがサッカー日本代表のユニフォームを着て登場し、歓声を呼び起こす。彼女たちは「ラブソングに襲われる」を歌唱して日本代表にエールを送った。さらに＝LOVEは「この空がトリガー」「探せ ダイヤモンドリリー」などをアンコールでパフォーマンス。「探せ ダイヤモンドリリー」では会場中に響き渡るファンの大合唱に笑顔で耳を傾けた。

続くMCでは特報映像が上映され、今後のコンサートのあらたな予定がアナウンスされた。

初日公演では、10月15、16日に東京都・TOYOTA ARENA TOKYOで＝LOVE 9周年コンサート『＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』が行われることが明らかに。そして2日目公演では、メンバーが東京都・東京ドームで踊る映像が映し出され、地鳴りのような歓声が沸き起こった。かねてから目標として掲げていた東京ドームでの単独コンサートが、2027年1月19日と20日に開催されることが発表されたのだ。リーダーの山本杏奈は「全員でつかみ取った東京ドームです！」と涙を浮かべたのち、「指原さん、東京ドーム、一緒に行きましょう！」と満面の笑みで声を張った。

その直後に披露されたのは、東京ドームへの思いをひたむきに綴った「笑顔のレシピ」。涙ながらに歌い始めたメンバーは、「ここまで連れてきてくれてありがとう！」とファンにありったけの思いをぶつけた。続いてグループの原点である楽曲「＝LOVE」も披露され、華やかな銀テープが降り注ぐ。鳴り止まない声援に導かれてライブがダブルアンコールへ突入すると、彼女たちは次なるフェーズの幕開けを告げるように「スタート！」を晴れやかに響かせた。

■セットリスト

※6月20日・21日共通

1. とくべチュ、して

2. Oh！Darling

3. ナツマトペ

4. ヒロインズ

5. お姫様にしてよ！

6. Be Selfish

7. 僕らの制服クリスマス

8. ラブソングに襲われる

9. Want you！Want you！

10. Queens

11. 真夜中マーメイド

12. 劇薬中毒

13. 「ドライブ デート 都内」

14. しゅきぴ

15. 木漏れ日メゾフォルテ

16. 仲直りシュークリーム

17. お姫様の作り方

18. 超特急逃走中

19. 内緒バナシ

20. Junkies

21. モラトリアム

22. 青春”サブリミナル”

23. 夏祭り恋慕う

24. 絶対アイドル辞めないで

＜ENCORE＞

【6月20日】

1. ラブソングに襲われる

2. 海とレモンティー

3. だからとて

4. この空がトリガー

5. 探せ ダイヤモンドリリー

6. ＝LOVE

【6月21日】

1. だからとて

2. この空がトリガー

3. 探せ ダイヤモンドリリー

4. 笑顔のレシピ

5. ＝LOVE

＜W ENCORE>

6. スタート！

■ライブ情報

『＝LOVE 9th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT』

10/15（木） 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

10/16（金） 東京・TOYOTA ARENA TOKYO

『＝LOVE in TOKYO DOME』

[2027年]

01/19（火） 東京・東京ドーム

01/20（水） 東京・東京ドーム

■関連リンク

6月20日DAY1公演セットリストプレイリストURL

https://equallove.lnk.to/g7nl3osa

6月21日DAY2公演セットリストプレイリストURL

https://equallove.lnk.to/GpQgli

＝LOVE OFFICIAL SITE

https://equal-love.jp/