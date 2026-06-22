強い台風第7号（メーカラー）の最新情報です。

【画像を見る】台風7号（メーカラー） 今後の進路は？

気象庁によりますと、非常に強い台風第7号がフィリピンの東を西へ進んでいます。「メーカラー」はタイが提案した名前で、「雷の天使」という意味を持っています。今後は勢力を保ちながら沖縄方面へ北上する見込みだということで、今後の進路や最新の情報に十分ご注意ください。

台風7号 現在の状況（22日午前9時）

22日午前9時の実況によると、非常に強い勢力の台風第7号は、フィリピンの東を時速25キロで西北西へ進んでいます。中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルとなっています。台風の中心から110キロの全域で風速25メートル以上の暴風域となっており、北側280キロ以内と南側220キロ以内では風速15メートル以上の強風域に入っています。

進路を北寄りに転じ、沖縄・東シナ海方面へ

◇22日午後9時の予報

非常に強い勢力を保ち、フィリピンの東を時速15キロで西北西へ進む見込みだということです。中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は65メートルとなる予想で、全域175キロ以内が暴風警戒域に入る見込みだということです。

◇23日午前9時の予報

引き続き非常に強い勢力を保ち、フィリピンの東を時速10キロで西北西へ進む予想だということです。中心気圧は935ヘクトパスカルまで下がり、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルに達する見込みで、暴風警戒域は全域220キロ以内となる予想だということです。

◇24日午前9時の予報

沖縄の南をゆっくりとした速さで北北西へ進む見込みだということです。非常に強い勢力を維持し、中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルと予想されています。全域240キロ以内が暴風警戒域となる見込みです。

◇25日午前9時の予報

進路を北に変え、強い勢力で沖縄の南をゆっくりと進む予想となっています。中心気圧は965ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルとなる見込みで、暴風警戒域は全域310キロ以内となる予想だということです。

◇26日午前9時の予報

沖縄の南を時速15キロの速さで北北東へ進む見込みだということです。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルと予想されています。全域350キロ以内が暴風警戒域となる見込みです。

◇27日午前9時の予報

東シナ海を時速25キロで北東へ進む見込みだということです。中心気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなる予想となっています。

大雨や暴風などに厳重な警戒を

台風の接近に伴い、今後、大雨や暴風、大しけ、高潮に厳重な警戒が必要です。特に台風が北上する沖縄方面では、雨や風の影響が強まる恐れがあります。

今後の気象情報や自治体から発表される避難情報に留意し、危険を感じる前に早めの安全確保や避難行動を取るよう心がけてください。

【画像を見る】22日（月）～27日（土）雨と風最新シミュレーション

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