読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で３・５％高。日経平均は７・９％高、ＴＯＰＩＸは４・２％高となった。

米国とイランが戦闘終結で合意に至ると伝わり、週明けからリスクオンの様相が強まった。日銀は利上げを決定したが、事前に織り込みが進んでいたことから波乱なく消化。１７日にはＴＯＰＩＸが終値で４０００ポイントを上回った。議長が交代して初となるＦＯＭＣ（米連邦準備制度理事会）では、年内の利上げが意識されて１７日の米国株は下落。しかし、これを受けた１８日の日本株はイベント通過の安心感から強い買いが入り、日経平均は終値で７万円の節目を大きく上回った。読売３３３、日経平均、ＴＯＰＩＸの３指数がそろって史上最高値を更新した。

ＡＩ関連を中心に大型ハイテク株の動きが非常に強く、日経平均が目を見張る上昇。ハイテク以外では中央銀行イベントを消化して時価総額の大きい銀行株が買われており、ＴＯＰＩＸがこれに次いだ。「等ウェート」で特定の銘柄の影響を受けづらい読売３３３は、大幅高とはなったものの、日経平均やＴＯＰＩＸと比べると割り負ける動きとなった。

個別株の動向は？

電子部品株や電線株などＡＩ関連銘柄の多くが派手に上昇。電線株に関しては、フジクラ（５８０３）の上方修正発表がポジティブサプライズとなった。半導体材料の生産能力拡大観測が報じられたＪＸ金属（５０１６）が１６日にストップ高。キオクシアＨＤ（２８５Ａ）が１０万円の節目を上回ったことが大きな話題となった。

一方、急速な円安（ドル高）進行を受けて、「円高メリット銘柄」とみられているニトリＨＤ（９８４３）が急落。地政学リスクの後退により海上運賃は低下に向かうとの見方から、商船三井（９１０４）など海運株が大幅安となった。

構成銘柄紹介

きんでん（１９４４）

関西電力（９５０３）系列の電気設備工事大手。電気設備工事関連は旺盛なデータセンター需要が業績面での追い風になるとの期待から、株式市場における注目度も高い。先週はＡＩ関連銘柄の深掘りが進む中、投資判断を２段階引き上げる証券会社が出てきたことも追い風に、週間で２割を超える上昇となった。時価総額は約１兆６５００億円。

ＩＨＩ（７０１３）

航空エンジンなどに強みを持ち、株式市場では防衛関連としての認知度が高い。先週は証券会社の投資判断引き上げを受けて大きく上昇した。３月以降は中東の地政学リスクが高まった中でも案外の動きが続いていた。しかし、先週は川崎重工業（７０１２）や三菱重工業（７０１１）も強く、防衛関連に見直し買いが入った。時価総額は約３兆５００億円。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

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