W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジアがエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。米メディアは日本が記録したW杯史上2度目という衝撃のスタッツを伝えている。

日本は前半4分の鎌田大地のゴールを皮ぎりに、11本（うち枠内6）のシュートで計4得点の大勝。計592本ものパスを通し、成功率は88％を記録した。相手のシュートは3本（枠内0）に封じ、無失点。終始試合を支配しながら、チュニジアを圧倒した。

米メディア「スタッツ・パフォーム」のサッカー専門X「OptaJoe」は「11人の相手と対戦した状況で、500本以上のパスを成功させ、枠内シュートを0本に抑え、かつFIFAワールドカップの試合で4点差以上で勝利したチームは、1966年以降の記録ではわずか2チームのみ」という記録を公開した。

条件を満たしたのは今回の日本と、前回2022年カタールW杯の際にスペインがコスタリカに7-0で圧勝した試合の2試合のみだとして、「圧巻だ」と記した。

日本の攻守における完成度の高さを改めて示すデータに、日本と海外ファンからは「この日本代表チームは本当にすごい」「これはすごい数字」「サッカーに完全試合があるなら、これのこと」「完全に試合を支配してしまっている」「あのスペイン7-0コスタリカと同等レベルの完勝だったと」といった声があがっていた。



（THE ANSWER編集部）