とちぎテレビ

日本代表は、２１日、１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い、４対０で今大会初勝利を手にしました。

メキシコのモンテレイでチュニジアとの第２戦を戦う、日本代表。宇都宮市内のＢＡＲルシファーでは大型スクリーンでの放映が行われ、およそ３０人が集まりました。

攻撃の要、久保建英が怪我で欠場の中臨む日本は、オランダ戦から先発４人を変えて試合に挑みました。

試合早々から激しい攻防が繰り広げられる中、前半４分、中村敬斗が折り返したボールが鎌田大地の左足を当たり、先制点を決めます。

そして、前半３１分には上田綺世が、ペナルティエリア外側から右足を振り抜き、スーパーゴール。前半のうちに２点をリードして後半に入ります。

後半は、チュニジアに攻め込まれるシーンもありましたが、日本のエース、堂安律が献身的な守備を見せます。そして、後半２４分、伊東純也が冷静にゴールに流し込み待望の追加点。さらに、後半３８分には、佐野海舟のクロスに上田綺世が頭で合わせ、この試合２得点目を挙げると、会場からは日本コールが巻き起こります。

日本にとって、ワールドカップ最多得点となる４点を決めて、今大会初勝利を手にしました。

日本の１次リーグ第３戦は、日本時間の６月２６日、午前８時から、アメリカのテキサス州ダラスで行われ、スウェーデン代表と対戦します。