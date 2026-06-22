『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』入場者プレゼント第5弾はフォックス・マクラウドのクリアファイル（C）2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.

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　公開中の映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の入場者プレゼント第5弾として、「フォックス・マクラウドクリアファイル」の配布が決定した。6月26日から全国の上映劇場で配布される。

【動画】フォックス・マクラウド役の竹内栄治からのメッセージ

　本作で活躍するフォックス・マクラウドをデザインしたクリアファイルとなっており、あわせて日本語吹替版でフォックス・マクラウド役を務める竹内栄治からのメッセージを収録した告知映像も解禁された。

　フォックス・マクラウドは、任天堂の人気ゲームシリーズ「スターフォックス」の主人公として知られるキャラクター。本作では物語の重要な局面で活躍し、多くのファンから支持を集めている。

　今回のクリアファイルは数量限定の先着配布となり、各上映回で鑑賞者1人につき1部をプレゼント。なくなり次第終了となる。

　なお、本特典はチケット購入特典ではなく、入場者への配布のみとなる。また、特典は非売品で転売は禁止。劇場によっては配布終了となる場合がある。

　ただし、「スーパーマリオシアター」での配布は実施されない。