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「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で知られる、グラビアアイドルの橋本梨菜さんが自身のインスタグラムを更新。
オフショットを公開しました。
 

【写真を見る】【 橋本梨菜 】 「my hair is getting toooo long」　オフショットに　ファン反響　「美しすぎる」「ファッションどれも可愛い！」



橋本梨菜さんは「my hair is getting toooo long」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、長い髪の橋本梨菜さんが、様々な表情でくつろぐ姿などが見て取れます。
 


続けて「どうでもいいけど、英会話はじめて今日で97日たってた　もうすぐ100日だ　笑」「毎日5分だけやとしても、続けるってめっちゃ難しい」と、記しました。

そして「どんだけ疲れてても、忙しくても、眠くても　辛くて泣きながらでもやり続けてみた！」と、綴りました。

最後に、橋本梨菜さんは「、、、、でもさ、全然しゃべれる気がしない　なんで英会話はじめたんやっけ」と、その思いを綴っています。
 



この投稿にファンからは「美しすぎる」・「可愛い♥♥♥梨菜ちゃん♥」・「超カワイイ」・「素敵ですね」・「ファッションどれも可愛い！　特に1枚目！英会話大変やと思うけど頑張ってね！！」などの反響が寄せられています。
 



【　橋本梨菜さん　プロフィール　※公式サイトより引用※　】

「なにわのブラックダイヤモンド」としてグラビア・バラエティ番組、ドラマ出演や映画の主演を務めるなどマルチに活動中。

生年月日：1993年9月13日
血液型：Ａ型
趣味・特技：旅行・日焼け・ハワイ
出身地：大阪府
 



【担当：芸能情報ステーション】