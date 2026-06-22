「なにわのブラックダイヤモンド」の愛称で知られる、グラビアアイドルの橋本梨菜さんが自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 橋本梨菜 】 「my hair is getting toooo long」 オフショットに ファン反響 「美しすぎる」「ファッションどれも可愛い！」





橋本梨菜さんは「my hair is getting toooo long」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、長い髪の橋本梨菜さんが、様々な表情でくつろぐ姿などが見て取れます。





続けて「どうでもいいけど、英会話はじめて今日で97日たってた もうすぐ100日だ 笑」「毎日5分だけやとしても、続けるってめっちゃ難しい」と、記しました。





そして「どんだけ疲れてても、忙しくても、眠くても 辛くて泣きながらでもやり続けてみた！」と、綴りました。最後に、橋本梨菜さんは「、、、、でもさ、全然しゃべれる気がしない なんで英会話はじめたんやっけ」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「美しすぎる」・「可愛い♥♥♥梨菜ちゃん♥」・「超カワイイ」・「素敵ですね」・「ファッションどれも可愛い！ 特に1枚目！英会話大変やと思うけど頑張ってね！！」などの反響が寄せられています。







【 橋本梨菜さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



「なにわのブラックダイヤモンド」としてグラビア・バラエティ番組、ドラマ出演や映画の主演を務めるなどマルチに活動中。



生年月日：1993年9月13日

血液型：Ａ型

趣味・特技：旅行・日焼け・ハワイ

出身地：大阪府







【担当：芸能情報ステーション】