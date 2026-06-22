「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸ（旧ツイッター）を更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 プラ包装 「リサイクル過程で多少の紙は熱で消えてなくなるので、できるだけ剥がしてくれればプラ資源に出せます！」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、「この状態でもプラ資源に出せます。」と、商品のプラスチック包装に紙製のラベルが一部残った状態の写真を添えて投稿。







続けて「紙の部分が綺麗に剥がれなくて可燃ごみに出されている方もいると思いますが、リサイクル過程で多少の紙は熱で消えてなくなるので、できるだけ剥がしてくれればプラ資源に出せます！資源にすれば、可燃ごみが有料袋の地域は節約になります！」と呼びかけました。







滝沢さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿し、啓発活動に努めています。







※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】