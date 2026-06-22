MATCH 37 グループH第4戦



2026年6月22日 7:00キックオフ（会場：マイアミスタジアム）



ウルグアイ 2-2 カーボベルデ



スペイン相手に堂々たる戦いを見せ、勝ち点1を手にしたカーボベルデ。その前に立ちはだかったのは南米の強豪ウルグアイだ。グループ突破へ向け、両チームとも勝ち点が求められる状況で激突した。



立ち上がりから両チームは前線から激しく圧力を掛け合うインテンシティの高い展開となる。特にウルグアイはマンツーマン気味の守備で前からはめに行き、高い位置でボールを奪って素早くゴールへ迫る形を徹底。一方のカーボベルデは自陣でボールを奪うと、スピーディーなカウンターで応戦した。





互いに落ち着かない時間が続くなか、21分に試合が動く。ペナルティーアーク付近で得たFKを、キッカーのケビン・ピナが2枚の壁の間を射抜く低い弾道のシュートで直接狙う。ボールはフェルナンド・ムスレラの手の届かないゴール右隅へ吸い込まれた。スタジアムを熱狂に包む見事な一撃で、カーボベルデにとって記念すべきワールドカップ初ゴールが生まれた。先制後も浮き足立つことなく堅実に戦ったカーボベルデに対し、ウルグアイはなかなか崩しの糸口を見いだせない。それでも44分、左サイドからフェデリコ・バルベルデがクロスを送ると、ロドリゴ・ベンタンクールが競り勝ったヘディングシュートが右ポストを直撃。そのこぼれ球にいち早く反応したマクシミリアーノ・アラウホがダイビングヘッドで押し込み、試合を振り出しに戻した。さらに前半アディショナルタイムの51分、ウルグアイが逆転に成功する。マヌエル・ウガルテのロングパスを受けたアラウホが絶妙なヘディングで落とすと、走り込んだアグスティン・カノッビオが冷静に右足で流し込んだ。カーボベルデの勢いを押し返したウルグアイがリードを奪い、前半を終える。後半開始後もウルグアイが落ち着いて試合を進めていたが、思わぬミスから試合が再び動く。自陣でのスローインからマティアス・オリベラがパスミス。カバーに出たムスレラも判断を誤ると、こぼれたボールにヘリオ・バレラが素早く反応し、無人のゴールへ流し込んだ。カーボベルデが再び同点に追いつく。追いつかれたウルグアイはすぐさま反撃に出る。ネットを揺らす場面もあったがオフサイドの判定。その後も何度も決定機を作り出したものの、最後の精度を欠き勝ち越しには至らない。一方のカーボベルデも身体を張った守備で耐えながら、鋭いカウンターでゴールへ迫る。互いに決定機を作り合う白熱した展開となったが、最後まで勝負を分ける一撃は生まれなかった。試合は2-2で終了。次節にスペイン戦を控えるウルグアイにとっては、グループ突破を考えると痛い引き分けとなった。一方のカーボベルデは強豪スペイン、ウルグアイとの2連戦で勝ち点を積み上げることに成功。初出場ながら初の決勝トーナメント進出へ、大きく前進する結果となった。［スコア］ウルグアイ 2-2 カーボベルデ［得点者］ウルグアイマクシミリアーノ・アラウホ（44）アグスティン・カノッビオ（51）カーボベルデケビン・ピナ（21）ヘリオ・バレラ（61）［ポゼッション］ウルグアイ 52%カーボベルデ 38%中立 10%［シュート数］ウルグアイ：17本カーボベルデ：12本［枠内シュート］ウルグアイ：2本カーボベルデ：4本［イエローカード］ウルグアイロドリゴ・ベンタンクールマティアス・オリベラカーボベルデシドニー・カブラルディネイウルグアイフォーメーション：［4-3-3］監督：マルセロ・ビエルサGKフェルナンド・ムスレラ（エストゥディアンテス）DFセバスティアン・カセレス（クラブ・アメリカ）ギジェルモ・バレラ（フラメンゴ）マティアス・オリベラ（ナポリ）ファン・サナブリア（レアル・ソルトレイク）MFマヌエル・ウガルテ（マンチェスター・ユナイテッド）ロドリゴ・ベンタンクール（トッテナム）フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリード）FWアグスティン・カノッビオ（フルミネンセ）マクシミリアーノ・アラウホ（スポルティングCP）フェデリコ・ビニャス（レアル・オビエド）交代出場70分 フェデリコ・ビニャス→ダルウィン・ヌニェス（アル・ヒラル）70分 マヌエル・ウガルテ→ニコラス・デ・ラ・クルス（フラメンゴ）81分 マクシミリアーノ・アラウホ→ブライアン・ロドリゲス（クラブ・アメリカ）カーボベルデフォーメーション：［4-1-4-1］監督：ペドロ・レイタオ・ブリトGKホジーニャ（チャベス）DFディネイ（アル・バタエフ）ピコ（シャムロック・ローバーズ）シドニー・カブラル（ベンフィカ）スティーブン・モレイラ（コロンバス・クルー）MFケビン・ピナ（クラスノダール）ジャミロ・モンテイロ（ズウォレ）ギャリー・ロドリゲス（アポロン・リマソール）テルモ・アルカンジョ（ヴィトーリア）ライアン・メンデス（ウードゥル）FWギルソン・ベンチモル（アクロン・トルヤッティ）交代出場46分 テルモ・アルカンジョ→デロイ・ドゥアルテ（ルドゴレツ）58分 ギルソン・ベンチモル→ヌーノ・ダ・コスタ（バシャクシェヒル）58分 ギャリー・ロドリゲス→ヘリオ・バレラ（マッカビ・テルアビブ）70分 ケビン・ピナ→ラロス・ドゥアルテ（プスカシュ・アカデミア）80分 ジャミロ・モンテイロ→ヤニック・セメド（ファレンセ）