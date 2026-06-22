俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第２４話が２１日に放送され、世帯平均視聴率が１１・１％となったことが２２日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％。第５話は１２・５％。２月８日は衆院選の開票速報で放送休止し、２週ぶりの放送となった第６話は１１・８％。第７話１０・９％、第８話１２・１％。第９話１０・４％。第１０話１２・１％。第１１話１１・６％。第１２話１１・４％。第１３話１１・８％。第１４話は１２・２％。第１５話は１１・６％。第１６話は１１・９％。第１７話は１０・４％。第１８話は１０・７％。第１９話。第２０話１１・６％。第２１話と第２２話は１０・８％。第２３話は１１・２％。今回の個人視聴率は６・７％だった。

仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。

第２４話は「軍師官兵衛！」。村重（トータス松本）に幽閉されて１年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。信長（小栗旬）への取り次ぎを任された小一郎は、だしに官兵衛への伝言を託す。無駄な血を流さず戦が終わると思われたやさき、驚きの事態が！ 状況は一変し…と展開した。

劇中では村重が城から逃走。残されただしが処刑される場面が描かれ、ネット上では「だしさんの叫びが見ていて辛かったです」「だしさんの、最期は気高かったなぁ」「最期に『お慕い申しておりました』と言った時の優しい表情に涙が出ました」「山谷花純さん、迫真の演技でしたね！」「だし殿の後ろに首桶殿がスタンバってる鬼演出」「だし様の処刑シーンむちゃくちゃしっかりやるのびっくりした」「震えました」などの声が上がった。