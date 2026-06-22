女優の武田久美子（57）が22日、自身のインスタグラムを更新。23年ぶりの写真集を発表し、撮影オフショットを公開した。

「皆様に素敵なお知らせがあります このたび23年ぶりの写真集を、講談社より出版致します！」と発表し、「発売は9月ですが、6月25日発売の『FRIDAY』では先行カットを掲載しております」と告知。

海辺での撮影オフショットをアップし「長年私のファンの皆様方からは『もういちど写真集をだしてほしい』というお声を何時も聞いておりました 今ようやくお応え出来る事を本当に嬉しく思っております」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「Yes Yes Yes！！！」「綺麗でスタイル最高」「Beautiful」「綺麗な久美子さんと海を楽しみにしています」などの声が寄せられている。

武田は、13歳の時に東大生が選ぶアイドルコンテストで優勝して以来、アイドル歌手、グラビアクイーン、本格女優としてテレビドラマ、映画などで活躍。

私生活では、99年に米国人男性と結婚し、02年12月に長女・ソフィアさんが誕生した。16年に離婚し、現在も米サンディエゴを生活拠点にしている。