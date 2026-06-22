ローソン「盛りすぎ！どらもっち」発売　あんこ＆ホイップ51％増量、ちゃんぽん・チャーシューマヨおにぎりも

ローソンは6月23日、創業51周年を記念したキャンペーン『超ハッピーすぎ！チャレンジ』の第4週商品を発売した。

第1週の「盛りすぎ！プレミアムロールケーキ」、第2週の「盛りすぎ！バスチー -バスク風チーズケーキ-」、第3週の「盛りすぎ！大きなチョコシュー〈チョコクリーム＆ホイップ〉」などに続く商品として展開する。

『超ハッピーすぎ！チャレンジ』では、価格据え置きで重量や具材を約51％増量する「盛りすぎチャレンジ」を中心に展開している。

『超ハッピーすぎ！チャレンジ』

第4週では、「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」「盛りすぎ！くちどけショコラクレープ」といった人気スイーツをはじめ、「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」「盛りすぎ！ツナたまごサンド」など、弁当・麺類・ベーカリー・菓子・飲料を含む計13商品を発売する。

目玉商品の一つとなる「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」は、従来品と比較してあんことクリームを約51％増量した商品。国産小豆を使用したあんことミルククリームをたっぷり楽しめる。供給可能数量は約168万食を予定する。

右「盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ」

また、「盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん」は麺重量を約51％増量。豚と魚介の旨みを加えたコク深いスープに、8種の具材を合わせた食べ応えのある一杯で、供給可能数量は約68万食となる。

食事系では、「盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり」が総重量を約51％増量。「盛りすぎ！ツナたまごサンド」はツナサラダを約51％増量し、より満足感のある商品に仕上げた。

【画像14点はこちら】ローソン「盛りすぎチャレンジ」第4週商品一覧

さらに「合わせすぎチャレンジ」として、「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた「合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン」も投入する。

このほか、店内調理商品では「でかなんこつ入りつくね棒」を展開。菓子やカップ麺、飲料では「激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛」「かむかむシャインマスカット」「たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味」「パンの耳ラスクソフトクリーム風味」「ローソンオリジナル 麦茶」「ローソンオリジナル ルイボスティー」を、それぞれ約51％増量して販売する。

〈6月23日発売商品〉

◆盛りすぎ！1食分の野菜ちゃんぽん（599円）

従来品「1食分の野菜ちゃんぽん」と比較して、麺重量を約51％増量した。豚と魚介の旨みを加えたコク深いスープに、8種具材を合わせたちゃんぽん。供給可能数量は約68万食。

※6月22日発売（一部エリアは6月22日夕方頃発売）。

◆盛りすぎ！どらもっち あんこ＆ホイップ（214円）

従来品「どらもっち」と比較して、あんことクリームを約51％増量。国産小豆を使用したあんことミルククリームをたっぷり楽しめる。供給可能数量は約168万食。

※沖縄除く全国は6月22日夕方頃発売、沖縄は6月23日発売。

※クリームの保形のため練乳ペーストを使用し、生クリーム割合を調整している。

◆合わせすぎ！あらびきソーセージパン＆あらびきチョリソーパン（160円）

「あらびきソーセージパン」と「あらびきチョリソーパン」を組み合わせた商品。供給可能数量は約147万食。

※一部エリアは6月22日夕方頃発売。

※沖縄では販売しない。

【画像14点】ローソン「盛りすぎチャレンジ」第4週商品一覧を見る

◆盛りすぎ！チャーシューマヨネーズおにぎり（203円）

従来品「チャーシューマヨネーズおにぎり」と比較して、総重量を約51％増量。マヨネーズで和えたチャーシューを、甘辛い醤油だれをまぶしたご飯で包んだ。供給可能数量は約245万食。

※増量比較対象は2026年6月9日発売商品。

※形状安定のため海苔を巻いて販売。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆盛りすぎ！ツナたまごサンド（311円）

従来品「ツナたまごサンド」と比較して、ツナサラダを約51％増量。たまごサラダとツナサラダを、ふんわり食感の食パンでサンドした。供給可能数量は約146万食。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆でかなんこつ入りつくね棒（198円）

従来品「なんこつ入りつくね棒」と比較して、総重量を約51％増量。鶏肉をベースに、鶏なんこつ、鶏皮、たまねぎ、やまいもを配合した。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆盛りすぎ！くちどけショコラクレープ（265円）

従来品「くちどけショコラクレープ」と比較して、チョコホイップとチョコソースを約51％増量。ココア風味のクレープ生地で、生チョコホイップとベルギーチョコ入りクリームを使用したチョコソースを包んだ。供給可能数量は約147万食。

※沖縄では販売しない。

◆激めんワンタンメン わかめ醤油 大盛 51％増量（254円）

従来品「激めんワンタンメン わかめ醤油」と比較して、麺重量を約51％増量。鶏と魚介の旨みに、ガーリックとジンジャーを効かせたわかめ入り醤油スープ。

◆かむかむシャインマスカット 51％増量 45.5g（162円）

従来品「かむかむシャインマスカット 30g」と比較して、内容量を約51％増量。上品な甘さと爽やかな酸味が特徴。

◆ギンビス たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 51％増量 58g（162円）

従来品「たべっ子どうぶつ 塩ラムネスポーツドリンク味 38g」と比較して、内容量を約51％増量。塩分補給にも適した塩ラムネ味。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆末広製菓 パンの耳ラスクソフトクリーム風味 51％増量 161g（226円）

従来品「パンの耳ラスクソフトクリーム風味 105g」と比較して、内容量を約51％増量。パンの耳をサクサク食感に仕上げたミニラスク。

◆ローソンオリジナル 麦茶 51%以上増量 950ml（118円）

従来品「ローソンオリジナル 麦茶 600ml」と比較して、総容量を51％以上増量。六条大麦を100％使用した。

※ナチュラルローソンでは販売しない。

◆ローソンオリジナル ルイボスティー 51%以上増量 1L（118円）

従来品「ローソンオリジナル ルイボスティー 600ml」と比較して、総容量を51％以上増量した。

※ナチュラルローソンでは販売しない。