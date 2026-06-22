大河「豊臣兄弟！」過去大河と同名のサブタイトルが話題「センスが良い」「遊び心ある」主演俳優も反応「なんか嬉しい」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/06/22】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第24話「軍師官兵衛！」が6月21日に放送された。サブタイトルに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】2014年大河主演俳優「豊臣兄弟！」のサブタイトルに反応
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
謀反を起こした村重（トータス松本）に1年もの間幽閉されていた官兵衛（倉悠貴）は、心身ともに限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。
しかし、無駄な血を流さず戦が終結するかと思われた矢先、村重が逃走し、有岡城は落城。信長（小栗旬）は見せしめとして村重の家臣らを皆殺しにし、だしをはじめとする一族も斬首させた。一方、解放された官兵衛は調略によって三木城方を降伏へ導き、難航していた三木城攻めは当主・別所長治（下川恭平）の切腹をもって終結した。
官兵衛が小一郎ら兄弟の陣営に加わり、本格的に軍師として活躍していくことを予感させる展開となる中、視聴者の間で注目を集めたのが、この日のサブタイトル「軍師官兵衛！」。これは2014年に放送された岡田准一主演の大河ドラマ「軍師官兵衛」を想起させ、SNSでは「過去の大河ドラマのタイトルをサブタイにするなんて」「岡田准一さんを思い出さずにはいられない」「狙ってる？」「他の大河も期待しちゃう」「まさかここで『軍師官兵衛』が来るとは」「センス良い」「胸熱なサブタイトル」「遊び心ある」などの声が上がった。
また放送を受け、岡田も自身のX（旧Twitter）を更新。「今日の豊臣兄弟のタイトルが『軍師官兵衛』 なんか嬉しい」と反応し「明日からはNetflixで軍師官兵衛。凄いな〜時代の変化。干支が一回り経ちました。大切な作品、是非観てくださいね」と同作の配信開始を呼びかけた。
岡田の投稿にも「もう1人の官兵衛！」「ご本人が反応してくれてる…！」「嬉しい」「もう12年も経つのか〜懐かしいなぁ」「奇跡のようなタイミング」「この流れで熱すぎる」などと喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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【写真】2014年大河主演俳優「豊臣兄弟！」のサブタイトルに反応
◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」官兵衛（倉悠貴）、三木城を調略
謀反を起こした村重（トータス松本）に1年もの間幽閉されていた官兵衛（倉悠貴）は、心身ともに限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、小一郎が兵糧の補給路を断つことに成功。妻・だし（山谷花純）の説得で、村重はついに投降を決意する。
しかし、無駄な血を流さず戦が終結するかと思われた矢先、村重が逃走し、有岡城は落城。信長（小栗旬）は見せしめとして村重の家臣らを皆殺しにし、だしをはじめとする一族も斬首させた。一方、解放された官兵衛は調略によって三木城方を降伏へ導き、難航していた三木城攻めは当主・別所長治（下川恭平）の切腹をもって終結した。
◆「豊臣兄弟！」サブタイトルが話題に
官兵衛が小一郎ら兄弟の陣営に加わり、本格的に軍師として活躍していくことを予感させる展開となる中、視聴者の間で注目を集めたのが、この日のサブタイトル「軍師官兵衛！」。これは2014年に放送された岡田准一主演の大河ドラマ「軍師官兵衛」を想起させ、SNSでは「過去の大河ドラマのタイトルをサブタイにするなんて」「岡田准一さんを思い出さずにはいられない」「狙ってる？」「他の大河も期待しちゃう」「まさかここで『軍師官兵衛』が来るとは」「センス良い」「胸熱なサブタイトル」「遊び心ある」などの声が上がった。
また放送を受け、岡田も自身のX（旧Twitter）を更新。「今日の豊臣兄弟のタイトルが『軍師官兵衛』 なんか嬉しい」と反応し「明日からはNetflixで軍師官兵衛。凄いな〜時代の変化。干支が一回り経ちました。大切な作品、是非観てくださいね」と同作の配信開始を呼びかけた。
岡田の投稿にも「もう1人の官兵衛！」「ご本人が反応してくれてる…！」「嬉しい」「もう12年も経つのか〜懐かしいなぁ」「奇跡のようなタイミング」「この流れで熱すぎる」などと喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：NHK
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