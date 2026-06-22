松のや、やわらかジューシーなとんかつ160gの「超厚切りリブロースかつ」6月24日発売

松屋フーズが展開するとんかつチェーンの「松のや」は、160gの厚切りリブロース肉を使用した各種メニューを6月24日15時から発売する。「超厚切りリブロースかつ」は、昨年の販売時にも好評だったメニューだという。

今回発売する「超厚切りリブロースかつ」は、やわらかくきめ細やかな肉質のリブロース肉を使用し、店舗で揚げた厚切り仕様のとんかつ。定番の定食に加え、鬼おろしポン酢や味噌を合わせたメニュー、大判唐揚げや海老フライとの盛り合わせ、かつ丼、うまトマソースを組み合わせた商品など、多彩なラインアップを用意する。

【画像12点】ラインアップをすべて画像で見る

〈商品ラインアップ（価格はすべて税込）〉

◆超厚切りリブロースかつ定食

価格：1,050円

超厚切りリブロースかつ定食

◆超厚切りリブ鬼おろしポン酢ロースかつ定食

価格：1,150円

◆超厚切りリブ味噌ロースかつ定食

価格：1,150円

◆超厚切りリブロースかつ＆大判唐揚げ定食（マヨ付き）

価格：1,350円

◆超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（1尾）定食

価格：1,250円

◆超厚切りリブロースかつ＆海老フライ（2尾）定食

価格：1,530円

◆超厚切りリブロースかつ丼

価格：1,050円

◆うまトマ超厚切りリブロースかつ定食

価格：1,290円

◆チーズうまトマ超厚切りリブロースかつ定食

価格：1,390円

◆単品 超厚切りリブロースかつ

価格：750円

◆単品 うまトマ超厚切りリブロースかつ

価格：990円

◆単品 チーズうまトマ超厚切りリブロースかつ

価格：1,090円

※店内・持ち帰りともに同価格。持ち帰りのみそ汁は別料金。

〈販売概要〉

発売日：2026年6月24日15時〜

販売店舗：一部店舗を除く全国の 松のや

※販売状況は店舗により異なる。