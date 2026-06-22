黒騎士の前兆、暗雲のオーラ・バトラー再び。「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)」がプレバンにて6月23日に予約開始
【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)】 6月23日16時 予約開始 11月 発送予定 価格：22,000円
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月23日16時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は22,000円。
本商品は「聖戦士ダンバイン」に登場する黒騎士が駆るオーラバトラー「ズワァース」をROBOT魂の“高密度”シリーズ「ハイデンシティ（H.D.)」で立体化したもの。
漆黒のボディカラーにメリハリのある甲虫のようなデザインとなっている。背中のオーラ・コンバーターは左右個々に開閉ギミックを搭載し、コックピットハッチの開閉も可能。
武装のオーラ・ソードとシールドに加えて、武装として、ランスが付いてくる。
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) June 21, 2026
『#聖戦士ダンバイン』より
「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)」の詳細公開！
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立体デザインを追求するROBOT魂の“高密度”シリーズに、漆黒の「ズワァース」を第2弾としてリファイン！
魂ウェブ商店で6月23日16時予約受付開始！#ダンバイン… pic.twitter.com/ZyevQS7mrJ
(C)サンライズ