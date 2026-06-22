【ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)】 6月23日16時 予約開始 11月 発送予定 価格：22,000円

　BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE AB＞ ズワァース (H.D.)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて6月23日16時より予約受付を開始する。発送は11月を予定し、価格は22,000円。

　本商品は「聖戦士ダンバイン」に登場する黒騎士が駆るオーラバトラー「ズワァース」をROBOT魂の“高密度”シリーズ「ハイデンシティ（H.D.)」で立体化したもの。

　漆黒のボディカラーにメリハリのある甲虫のようなデザインとなっている。背中のオーラ・コンバーターは左右個々に開閉ギミックを搭載し、コックピットハッチの開閉も可能。

　武装のオーラ・ソードとシールドに加えて、武装として、ランスが付いてくる。

(C)サンライズ