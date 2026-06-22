防災について楽しく学べるイベントが21日、津市にある三重県総合文化センターで開かれ多くの家族連れでにぎわいました。

男女共同参画社会を実現するために人材の育成や情報発信など様々な取り組みを行っている三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」が年に1回開いているものです。

今年は「防災・減災と男女共同参画」というテーマで実施され、「フレンテみえ」に登録している県内の団体がブースを出展しました。

会場では子どもや女性の権利、ジェンダー平等などを訴えるパネルが展示されたほか、ステージイベントも行われ津市を拠点に活動している団体がハワイの楽器を使ってフラダンスを披露しイベントを盛り上げていました。

また、防災に関わるブースをスタンプラリー形式で巡る企画も実施され「助け合い」を学べるがれき転がしゲームや、防災カードを使って災害が起きた際の取るべき行動などについて楽しみながら考えるカードゲームが行われました。

特に人気を集めたのが、安全な煙を充満させたダンボールの迷路を低い姿勢で進みながらゴールを目指す防災アクティビティで、子どもたちは火災が発生した時の逃げ方について理解を深めていました。