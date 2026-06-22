【ロサンゼルス＝平地一紀】ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２１日（日本時間２２日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｈ組のスペイン（世界ランキング２位）はサウジアラビア（同６１位）に完勝した。

ウルグアイ（同１６位）とカボベルデ（同６７位）は互いに譲らず引き分けた。Ｇ組のベルギー（同９位）とイラン（同２０位）は無得点のドローだった。（世界ランキングは１１日時点）

ベルギー０―０イラン

両チームとも、２戦連続の引き分けとなった。ベルギーは序盤から優勢に進めたが、得点を奪えないまま、６６分にエンゴイがイランのタレミを倒して一発退場。シュートはベルギーの３分の１以下だったイランだが、粘り強く戦い抜き、無失点で勝ち点１を手にした。

「赤い悪魔」目覚めるか

澄んだロサンゼルスの空とは対照的に、ベルギーの選手たちはさえない表情で会場を後にした。「ミスをしっかり分析しないといけない」。ルカクが省みたように、優勢に進めながらも２戦連続の引き分けと、勢いに乗れていない。

序盤から、好機は何度もあった。「自分たちは効率性を欠いていた」とルカク。ボール支配率は約７割に達したが、得点は奪えない。後半途中、先発で最も若い２３歳のエンゴイが、パス回しの際のミスから相手選手を倒して退場となったのを機に、勢いはしぼんだ。

公用語が三つあり、近年は移民系の選手も多く名を連ねる「赤い悪魔」。これまでの最高成績は、デブルイネやクルトワらの世界的名手が全盛期で迎えた２０１８年大会の３位だ。内紛や勝負弱さが顔を出し、期待ほどの結果を残せていないことから、「紙の悪魔」と皮肉る声もある。

前回大会は１次リーグ２戦目でモロッコに足をすくわれ、３戦目はクロアチアと引き分けて、散った。クルトワは「次のニュージーランド戦で自分たちがゴールできれば、そこで『赤い悪魔』が目覚めるはず」と言う。眠ったまま終わるか、本来の強さを発揮するのか、真価が問われる。（平地一紀）

ベルギー・ガルシア監督「好機が多く、３点差で勝ってもおかしくない試合だった。退場者が出て、１０人の戦いになってしまうと難しい。勝ち点２を失った気分だ」

イラン・ガレノエイ監督「我々はリーグ中断を強いられた戦争のような状態の国からやってきた。コンディションが整わない中、素晴らしい２試合ができた。厳しい状況は続くが、決勝トーナメントに進めるよう準備をする」