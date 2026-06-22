俳優の舘ひろしが２１日、ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。インタビュアーの林修氏から、意外な縁を聞かされ「本当に？」と驚く一幕があった。

この日は林先生が「時代のカリスマ」にインタビューする人気企画。この日のゲストが舘だった。林先生は「ご存知なかったらいいんですけど」と切り出し「宝酒造の林光一ってご存じないですか？」と聞いた。

舘は「林さんね」ともちろん知っているというと、林先生は「僕の父です」といい舘は「本当に？ああ、そう！」とびっくりだ。

林先生は「（父は）広報部長とかやっていて、石原軍団の方にはお世話になった」というと、舘も「お世話になりましたよ。そうですか、林さんのご子息…」と感慨深げだ。

林先生は「父が聞かせてくれた話ですが、皆さんで能登の温泉にいって、大浴場に入って。他のお客さんがいる中で、渡さんとか舘さんが１曲歌ってすごく盛り上がったって」と父から聞いたエピソードを明かすも、舘は「お風呂で？お風呂でですか？」と全く覚えていない様子で苦笑していた。

舘が所属していた石原軍団では、長年酒造会社の宝酒造でＣＭキャラクターを担っていた。