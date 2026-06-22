スペインの一部リーグでプレーするプロサッカー選手 浅野拓磨選手が、故郷の三重県菰野町で子どもたちを対象にしたサッカー大会を開きました。

地域の活性化とスポーツの振興を目的に初めて開いた大会で、14歳以下と11歳以下の2つのカテゴリーで行われます。

U−11の開会式で浅野選手は「この4年間ワールドカップを目指して全力ですべて捧げてきたが行けなかった」と話し「この夢は叶わなかったけど4年後は出たいし、もっとサッカー選手としてみんなにいい姿を見せたいと思っている」として「僕もまだまだ頑張ります。みなさんも夢に向かって頑張ってください。その最初の日が今日です。今日頑張らないと明日頑張れないです。明日頑張らないと5年後頑張れないです。だから今日まず全力で楽しんで頑張ってください」呼びかけました。

大会には三重県を中心に石川県や静岡県などからU−11に8チーム、U−14に6チームのあわせて約230人が出場、20日はそれぞれのカテゴリーで予選リーグが行われました。

子どもたちは朝から降りしきる雨に負けじと懸命にボールを追いかけゴールを狙っていました。