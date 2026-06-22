エスコンフィールドで見つかった“試合速報”に反響

試合とは関係のない“途中経過”に球場が歓声に包まれた。日本ハムは21日、本拠地でソフトバンクと対戦。エスコンフィールドの一部分に表示されていたスコアに「良い試み」「こういう試み大好き」「いいね！」と、発見したファンはべた褒めしていた。

午後1時に始まった一戦と同じ時間に、“日本代表”の大一番も試合開始を迎えていた。北海道から遠く離れたメキシコのスタジアム、サッカーワールドカップ（W杯）に出場している日本代表はチュニジア代表と対戦。グループステージ突破のカギを握る一戦は大きな注目を集めた。連日ドジャースの試合を中継しているNHKも、この日ばかりはサッカーW杯の試合中継を優先した。

そんな見逃せない代表戦が行われるなか、エスコンフィールドには3万人を超えるファンが来場。サッカーW杯の速報は、日本ハム球団が野球を愛するファンに届けた一つのサービスだったのかもしれない。試合は0-8でソフトバンクに敗れたが、球団の“神対応”はSNSなどで話題となった。

中継映像やSNS投稿などで、W杯速報対応を知ったファンは続々と反応。ネット上には「さすが日本ハム」「サッカーファンの皆さん、これが日本一の球場ですよ」「エスコンすごいな笑」「いつかサッカーの試合流してそうww」「競技の垣根を越えて日本を応援する姿勢が好き」「どこかと思ったらエスコンかよ」「素晴らしすぎる」などの称賛の声が寄せられていた。（Full-Count編集部）