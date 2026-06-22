【ボゴタ＝南部さやか】南米コロンビアで２１日、左派グスタボ・ペトロ大統領の任期満了に伴う大統領選の決選投票が行われ、親米右派の弁護士、アベラルド・デラエスプリエジャ氏（４７）が当選を確実にした。

初の左派政権から親米路線に回帰することになる。

選管当局の暫定集計によると、開票率９９・９９％の時点で、デラエスプリエジャ氏の得票率は４９・６６％で、ペトロ氏の後継で左派のイバン・セペダ上院議員（６３）の４８・７０％を上回った。デラエスプリエジャ氏は、北部バランキジャで、集まった支持者を前に、「ここに君の大統領がいる。この勝利はコロンビア全体のものだ」と勝利宣言した。

コロンビアでは治安の悪化が問題となっている。デラエスプリエジャ氏は、巨大刑務所の建設を主張したほか、トランプ米大統領と連携し、麻薬の犯罪組織を「一掃する」と訴えて支持を集めた。

４年前の前回大統領選では初の左派政権が誕生し、第２次トランプ政権発足後、対米関係が悪化した。トランプ氏は、強硬な麻薬対策を掲げるデラエスプリエジャ氏への支持を表明している。