テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２２日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がチュニジアに勝利したことを報じた。

この日は「冬休み」で欠席した元テレビ朝日社員でコメンテーターの玉川徹氏に代わってサッカー解説者の松木安太郎氏が、また元日本代表の武田修宏氏がゲストとしてスタジオ出演した。

日本代表は２０日（日本時間２１日）、メキシコ・モンテレイ競技場で１次リーグ第２戦でチュニジアと戦い４―０で勝利。勝ち点を４に伸ばした。

２ゴールを決めたＦＷ上田綺世が試合後「ホッとした」と安どの言葉を発したことに武田氏は「僕もそうですけど、ストライカーは点をとって当たり前とか思われている」と発言。これに俳優・石原良純は「日本代表としてじゃなくて、ＦＷとして自分がホッとしたんだ？」と尋ねた。

武田氏は「そうなんですよ。僕、点をとるとホッとなるんですよ。うれしくないんです。だってみなさんが『（点を）とって当たり前なんだからとれよ』と思われていて当然だから、点をとれたというのは…当時日本代表もやっていたから、まったく同じ、気持ち分かりますね。プレッシャーがあるんですよ」と心情を思いやった。

また「野球で言えば４番と一緒。それがあってなかなか結果が出なかった。その１点だから俺もうれしかった。だって日本人のストライカー、センターフォワードが２点とるんですよ！そういう時代ですよ！すごいことですよ」と熱く語っていた。