生活にとり入れられる！簡単に骨密度を上げる方法とは？【肩甲骨はがし】

生活にとり入れられる！簡単に骨密度を上げる方法とは

運動しないと骨はもろくなっていく!?

筋肉が動くと骨は刺激を受け、骨密度を上げて強くなります。ただし、筋肉が運動による「収縮（縮む）」と「弛緩（伸びる）」で強化されるのに対し、骨は単純に体を動かすだけでは強くなりません。足踏みによる衝撃、ジャンプ後の着地というような、適度な重力の刺激を骨に与えることが必要なのです。

例えば、「早歩きをする」や「階段の上り下り」などは、足が着地するときの衝撃が、かかとから下半身の骨に刺激となって伝わります。

骨密度は30～40代をピークに減少していきます。運動習慣がない人はその下がり方が急激で、気づいたときには「やせた筋肉」と「もろい骨」をまとった体になっているかもしれません。そうならないためにも、普段から適度な運動を心がけましょう。幸いなことに、骨も筋肉も年齢に関係なく、刺激した分の成

果がストレートに体へ反映されます。

ちなみに、骨の健康維持に欠かせないビタミンＤは腸管からのカルシウムとリンの吸収を促し、骨密度を増加させる働きがあります。日光を浴びることでもつくられるので、晴れの日は屋外で運動すると一石二鳥です。

出典：『専門家がしっかり教える 健康図解 あらゆるコリ、痛みが消える肩甲骨はがし』著/藤縄理