[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](バンクーバー)

※10:00開始

<出場メンバー>

[ニュージーランド]

先発

GK 1 マックス クロコンブ

DF 2 ティム ペイン

DF 5 マイケル ボクソール

DF 13 リベラト・カカーチェ

DF 16 フィン サーマン

MF 6 ジョー ベル

MF 8 マルコ スタメニッチ

MF 10 サープリート シン

MF 11 イライジャー・ジャスト

MF 20 カラム マッコワット

FW 9 クリス・ウッド

控え

GK 12 アレックス ポールセン

GK 22 マイケル・ウッド

DF 3 フランシス デ ヴリーズ

DF 4 タイラー ビンドン

DF 15 ナンド パイナケル

DF 24 カラン エリオット

DF 26 トミー スミス

MF 14 アレックス ルーファー

MF 23 ライアン トマス

MF 25 ラクラン ベイリス

FW 7 ローガン ロジャーソン

FW 17 コスタ バルバロス

FW 18 ベン ウェイン

FW 19 ベン オールド

FW 21 ジェス ランダル

監督

ベズリーダレン

[エジプト]

先発

GK 23 モスタファ ショベイル

DF 2 ヤセル イブラヒム

DF 3 モハメド ハニー

DF 13 アーメド ファトゥー

DF 14 ハムディ ファティ

MF 8 エマム アシュール

MF 10 モハメド・サラー

MF 11 モスタファ ジコ

MF 17 モハナド ラシーン

MF 19 マルワン アッティア

FW 22 オマル・マーモウシュ

控え

GK 1 モハメド エル シェナウィ

GK 16 エル マフディ ソリマン

GK 26 モハメド アラー

DF 4 ホッサム アブデルマギド

DF 5 ラミー ラビア

DF 6 モハメド・アブデルモネイム

DF 15 カリム ハフェズ

DF 24 タレク アラー

MF 18 ナビル エマド ドンガ

MF 21 マハムード サベル

MF 25 ジーゾ

FW 7 マフムード・トレゼゲ

FW 9 ハムザ アブデルカリム

FW 12 ハイセム・ハッサン

FW 20 イブラヒム アデル

監督

フセインホサーム ハサーン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります