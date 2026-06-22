ニュージーランドvsエジプト スタメン発表
[6.22 北中米W杯グループリーグ第2節](バンクーバー)
※10:00開始
<出場メンバー>
[ニュージーランド]
先発
GK 1 マックス クロコンブ
DF 2 ティム ペイン
DF 5 マイケル ボクソール
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 16 フィン サーマン
MF 6 ジョー ベル
MF 8 マルコ スタメニッチ
MF 10 サープリート シン
MF 11 イライジャー・ジャスト
MF 20 カラム マッコワット
FW 9 クリス・ウッド
控え
GK 12 アレックス ポールセン
GK 22 マイケル・ウッド
DF 3 フランシス デ ヴリーズ
DF 4 タイラー ビンドン
DF 15 ナンド パイナケル
DF 24 カラン エリオット
DF 26 トミー スミス
MF 14 アレックス ルーファー
MF 23 ライアン トマス
MF 25 ラクラン ベイリス
FW 7 ローガン ロジャーソン
FW 17 コスタ バルバロス
FW 18 ベン ウェイン
FW 19 ベン オールド
FW 21 ジェス ランダル
監督
ベズリーダレン
[エジプト]
先発
GK 23 モスタファ ショベイル
DF 2 ヤセル イブラヒム
DF 3 モハメド ハニー
DF 13 アーメド ファトゥー
DF 14 ハムディ ファティ
MF 8 エマム アシュール
MF 10 モハメド・サラー
MF 11 モスタファ ジコ
MF 17 モハナド ラシーン
MF 19 マルワン アッティア
FW 22 オマル・マーモウシュ
控え
GK 1 モハメド エル シェナウィ
GK 16 エル マフディ ソリマン
GK 26 モハメド アラー
DF 4 ホッサム アブデルマギド
DF 5 ラミー ラビア
DF 6 モハメド・アブデルモネイム
DF 15 カリム ハフェズ
DF 24 タレク アラー
MF 18 ナビル エマド ドンガ
MF 21 マハムード サベル
MF 25 ジーゾ
FW 7 マフムード・トレゼゲ
FW 9 ハムザ アブデルカリム
FW 12 ハイセム・ハッサン
FW 20 イブラヒム アデル
監督
フセインホサーム ハサーン
※10:00開始
<出場メンバー>
[ニュージーランド]
先発
GK 1 マックス クロコンブ
DF 2 ティム ペイン
DF 5 マイケル ボクソール
DF 13 リベラト・カカーチェ
DF 16 フィン サーマン
MF 6 ジョー ベル
MF 8 マルコ スタメニッチ
MF 10 サープリート シン
MF 11 イライジャー・ジャスト
MF 20 カラム マッコワット
FW 9 クリス・ウッド
GK 12 アレックス ポールセン
GK 22 マイケル・ウッド
DF 3 フランシス デ ヴリーズ
DF 4 タイラー ビンドン
DF 15 ナンド パイナケル
DF 24 カラン エリオット
DF 26 トミー スミス
MF 14 アレックス ルーファー
MF 23 ライアン トマス
MF 25 ラクラン ベイリス
FW 7 ローガン ロジャーソン
FW 17 コスタ バルバロス
FW 18 ベン ウェイン
FW 19 ベン オールド
FW 21 ジェス ランダル
監督
ベズリーダレン
[エジプト]
先発
GK 23 モスタファ ショベイル
DF 2 ヤセル イブラヒム
DF 3 モハメド ハニー
DF 13 アーメド ファトゥー
DF 14 ハムディ ファティ
MF 8 エマム アシュール
MF 10 モハメド・サラー
MF 11 モスタファ ジコ
MF 17 モハナド ラシーン
MF 19 マルワン アッティア
FW 22 オマル・マーモウシュ
控え
GK 1 モハメド エル シェナウィ
GK 16 エル マフディ ソリマン
GK 26 モハメド アラー
DF 4 ホッサム アブデルマギド
DF 5 ラミー ラビア
DF 6 モハメド・アブデルモネイム
DF 15 カリム ハフェズ
DF 24 タレク アラー
MF 18 ナビル エマド ドンガ
MF 21 マハムード サベル
MF 25 ジーゾ
FW 7 マフムード・トレゼゲ
FW 9 ハムザ アブデルカリム
FW 12 ハイセム・ハッサン
FW 20 イブラヒム アデル
監督
フセインホサーム ハサーン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります