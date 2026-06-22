「沈黙の臓器」の“あの異常”を見逃すな！ 肝機能低下の【原因】と【初期症状】

「デトックス食品で肝臓をリセット」という情報を目にしたことはありませんか？実際には、肝臓の解毒機能は外部の成分で大幅に強化できるものではないとされています。一部のサプリメントが肝障害を引き起こす可能性も報告されています。肝臓の健康を守るために本当に役立つ食事の考え方について、丁寧に解説します。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

アルコールが肝臓に与えるダメージの段階

アルコールによる肝臓へのダメージは、一度に起きるものではなく、段階的に進行します。このセクションでは、脂肪肝から肝硬変に至るまでの進行プロセスを理解することで、早期発見・早期対応の重要性を考えます。

脂肪肝から肝硬変へ｜進行するアルコール性肝疾患

アルコール性肝疾患は、主に『アルコール性脂肪肝』『アルコール性肝炎』『アルコール性肝硬変』などに分けられます。脂肪肝を放置して飲酒を続けると、炎症を伴う肝炎を起こしたり、徐々に肝臓が硬くなる肝線維症を経て、最終的に肝機能が著しく低下する肝硬変へと進行するリスクがあります。

アルコール性脂肪肝は、過剰なアルコール摂取によって肝臓に脂肪が蓄積した状態です。この段階では自覚症状がほとんどなく、血液検査や超音波検査で偶然発見されることが多くあります。飲酒を控えることで改善が期待できる可逆的な（元に戻せる）状態とされています。

飲酒が続くと、肝臓に炎症が加わる「アルコール性肝炎」へと進行することがあります。黄疸（皮膚や白目が黄色くなること）、発熱、腹痛などの症状が現れることもあり、重症例では生命に関わる可能性もあります。さらに慢性的な炎症が続くと、肝臓の細胞が線維化して硬くなる「肝硬変」へと至り、この段階では肝臓の機能が大きく低下します。

血液検査でわかる肝臓の状態

肝臓の状態を調べるうえでよく用いられるのが血液検査です。主な指標として「AST（GOT）」「ALT（GPT）」「γ-GTP（ガンマジーティーピー）」の3つが挙げられます。ASTとALTは肝細胞に多く含まれる酵素であり、肝細胞が傷ついたときに血液中に流れ出すことで数値が上昇します。γ-GTPはアルコールの影響を受けやすく、飲酒量が多い方では数値が高くなる傾向があります。

これらの数値が基準値（施設により多少異なりますが、ASTとALTは30IU/L以下、γ-GTPは男性50IU/L以下・女性30IU/L以下程度が一般的な目安）を超えている場合、肝臓に何らかの異常が起きている可能性があります。ただし、数値が正常であっても肝臓の状態が完全に問題ないとは言い切れないため、血液検査はあくまでも目安のひとつとして捉えることが大切です。

「沈黙の臓器」と呼ばれる理由と早期発見の重要性

肝臓は「沈黙の臓器」とも呼ばれ、かなりのダメージが蓄積するまで自覚症状が現れにくい特性を持っています。そのため、飲酒量が多い方であっても「体調に問題がないから大丈夫」と判断しがちですが、この思い込みが受診の遅れにつながることがあります。

定期的な血液検査（肝機能検査：AST、ALT、γ-GTPなどの数値確認）や超音波検査は、肝臓の状態を早期に把握するうえで有効です。特に飲酒習慣のある方は、年に1回以上の健康診断を受け、肝機能の数値を継続的に確認することが推奨されます。

肝臓の数値に異常が見られた場合や、倦怠感・食欲不振・お腹の張りなどが気になる場合は、早めに消化器内科や内科を受診することが大切です。早期の段階で対応することで、進行を抑える可能性が高まります。

まとめ

アルコールと上手に付き合うためには、「休肝日を設けているから大丈夫」「少量なら問題ない」という思い込みを一度見直すことが大切です。肝臓のデトックス神話やアルコールにまつわる誤解を正しく理解したうえで、週単位の飲酒総量を意識し、身体のサインに敏感になることが健康管理の第一歩となります。飲酒習慣が気になる方、身体の不調を感じている方は、消化器内科や内科などの医療機関に気軽に相談してみてください。あなたの身体を守るために、正しい知識と早めの行動が何より大切です。

参考文献

厚生労働省 e-ヘルスネット「飲酒」

厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールによる健康障害」

厚生労働省 e-ヘルスネット「アルコールと社会問題」

厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドラインについて」

厚生労働省「アルコール健康障害対策」