「大腸がん」の初期症状は“あの変化”？発見を左右する３つのサイン【医師監修】

大腸がんは日本人のがん罹患数において上位を占め、早期発見が予後を大きく左右する疾患です。初期段階では自覚症状に乏しいことも多い一方で、血便や便の細さといった変化が重要なサインとなる場合があります。本記事では、大腸がんの初期症状の特徴から、血便や便の変化が示す意味、見分け方、そして早期発見のための検査や受診のタイミングまで、専門的な視点から詳しく解説します。

監修医師：

前田 孝文（南流山内視鏡おなかクリニック）

大腸がんの好発部位と症状の違い

【経歴】2001年3月京都府立医科大学医学部医学科 卒業2001年4月～2003年3月京都府立医科大学附属病院外科研修医2003年4月～2005年3月京都府立与謝の海病院外科2005年4月～2007年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科2007年4月～2011年3月自治医科大学大学院2009年4月～2009年9月University of Southern California, Department Colorectal Surgery, research fellow2011年4月～2012年3月自治医科大学附属さいたま医療センター外科 臨床助教2012年4月～2021年9月辻仲病院柏の葉 臓器脱センター医長（2020年4月～）2015年～ 骨盤臓器脱外来担当2017年～ 便秘専門外来担当2021年10月 南流山内視鏡おなかクリニック（千葉県流山市） 開院2024年6月医療法人社団流輝会 設立【専門・資格・所属】医学博士日本外科学会 専門医・指導医日本消化器外科学会 専門医・指導医日本消化器内視鏡学会 専門医・指導医日本大腸肛門病学会 専門医・指導医日本内視鏡外科学会 技術認定医（一般外科：大腸）消化器癌外科治療認定医身体障碍者福祉法指定医（ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害）

大腸がんは発生部位によって症状の現れ方が異なります。右側結腸と左側結腸、直腸ではそれぞれ特徴的な症状パターンがあり、これらを理解することが早期発見につながります。

右側結腸がんの特徴的な症状

右側結腸(盲腸、上行結腸、横行結腸右半分)は腸管の内腔が広く、便が液状に近い状態で通過するため、腫瘍が存在しても狭窄症状が出にくい傾向があります。そのため、右側結腸がんでは便の形状変化や通過障害による症状が現れにくく、他の症状が先行することが多くなります。

右側結腸がんの典型的な症状としては、慢性的な出血による貧血症状が挙げられます。腫瘍表面からの持続的な微量出血により、徐々に貧血が進行し、息切れ、疲労感、動悸といった症状が現れます。また、右下腹部に腫瘤として触知されることもあり、健診や他の疾患の検査中に偶然発見されるケースも少なくありません。便の色調は暗赤色や黒っぽくなることがあり、血液と便が混ざり合った状態で排出されます。

左側結腸がんと直腸がんの症状パターン

左側結腸(横行結腸左半分、下行結腸、S状結腸)および直腸は、便が固形化した状態で通過する部位であり、腫瘍による狭窄の影響を受けやすい特徴があります。そのため、便の形状変化や排便習慣の異常が現れやすくなります。

進行した左側結腸のがんでは、便が細くなる、排便回数が増える、下痢と便秘を繰り返す、腹痛や腹部膨満感が生じるといった症状が典型的です。また、鮮血便や粘血便として血液が便の表面に付着したり混ざったりすることが多く、肉眼的にも確認しやすい傾向があります。直腸がんでは、これらに加えて残便感や排便時の違和感、肛門周囲の不快感が現れることがあり、痔と誤認されるケースもあります。

まとめ

大腸がんの初期症状は見逃しやすいものの、血便や便の形状変化、排便習慣の異常といったサインに注意を払うことで早期発見の機会が得られます。特に40歳以上の方は定期的な便潜血検査を受け、異常が指摘された場合は必ず精密検査を受けることが重要です。また、リスク因子を踏まえた生活習慣の見直しも予防の一助となります。気になる症状がある場合は自己判断せず、早めに医療機関に相談し、適切な検査と評価を受けることをおすすめします。

参考文献

国立がん研究センターがん情報サービス「大腸がん（結腸がん・直腸がん）」

日本消化器病学会「大腸ポリープ｜ガイドライン一覧」

厚生労働省「がん検診」