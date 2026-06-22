亀梨和也／「亀梨くん」でいるワタシ
放送日時：2026年6月21日（日）22:00
ゲスト：亀梨和也
私の中の、もうひとりのワタシ。：「亀梨くん」でいるワタシ
ゲストは、12歳で芸能界入りして以来、現在まで第一線で活躍を続ける「ザ・アイドル」亀梨和也さん。
今回は、初めて明かす“アイドルでいること”への本音を語っていただきました。
「亀梨くん」でいるからこそ、大勢の人の前に立つ怖さを乗り越えられたことや、苦手だったジェットコースターにも挑戦できるようになったことなど、「亀梨くん」という存在が自身を成長させてくれたと明かしました。
さらに、中島裕翔さんと鈴木福さんからは、「アイドル・亀梨和也」のすごさと、普段の亀梨和也さんについて語っていただきました。
中島さんは、デビュー当時にKAT-TUNへ憧れていたことを告白。
また、普段の亀梨さんはイメージとは違ってオラついておらず、お酒を飲むとかわいらしい一面を見せると明かしました。
鈴木さんからは、常に「亀梨和也」であり続けるスター性について語られたほか、40歳を迎えた今、スキンケアに気を遣う素顔についても明かされました。
そして、山下智久さんからはアンケートメッセージが届きました。
「今と昔で変わったところは？」という質問に対し、「情熱を持って仕事に打ち込む温度はさらに高くなった。丸くなった部分もあり、良い意味で人間的な深みが増した」と回答。
また、独立という新たな挑戦を始めた亀梨さんへ温かいメッセージも寄せられました。
さらに、亀梨さんは山下さんや赤西仁さんについて、「雲の上の存在だった」と語り、自身の想いを明かしました。
番組では、KAT-TUN時代の葛藤や解散についても言及。
KAT-TUNをKAT-TUNらしく存在させ続けることが自らの使命であり、美学でもあったと振り返りました。
40歳を迎えた今、結婚観やこれからについても語った亀梨さん。
「誰かのために動くことが好き」と話す亀梨和也さんのもうひとりのワタシに迫りました。