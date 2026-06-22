“神の取次者”の75歳母親を監禁容疑で逮捕　逮捕前には「デタラメ」と否定　10代男性を横浜市の住宅に監禁し“霊媒”したか

横浜市内の住宅に10代男性を監禁した疑いで、75歳の女が逮捕された。

女は、自らを「神の取次者」と称する男の母親で、この事件で8人目の逮捕者となった。

逮捕前に取材に応じ、容疑を否定

“神の取次者”を名乗る男の母親が新たに逮捕され、19日送検された。

神奈川・横浜市の会社役員・村上恵美容疑者（75）は、監禁の疑いが持たれている。

逮捕前のインタビュー取材に対し、監禁を否定していた。

村上恵美容疑者：

違うんです。監禁なんてどうやってできるのよ。青天のへきれき。

村上恵美容疑者は、自らを“神の取次者”と称する息子の村上有容疑者（46）ら7人と共謀し、10代の男性を横浜市内の住宅に監禁した疑いが持たれている。

恵美容疑者と有容疑者の2人は親子でコンサルティング会社を経営していて、有容疑者は母親のことを「会長」と呼んでいたという。

母親の恵美容疑者は逮捕前の10日、自宅で「イット！」の取材に応じた。

メガネをかけ、マスク姿でカメラの前に立った恵美容疑者は、容疑とされる監禁について次のように答えていた。

村上恵美容疑者：

監禁なんかしてません。

監禁なんてできると思いますか。赤ちゃんじゃあるまいし。

（男性は）自分で勝手に出て行ったんですよ。

言いたい放題、デタラメを言っている。こんなところに監禁なんかしてません。何を…。

監禁現場とされるのは、恵美容疑者の自宅の隣の住宅だ。

有容疑者ら7人は10代男性の監禁を始めたあと、「会長がいないと話が進まない」と言い、恵美容疑者を現場に呼んだという。

その後、男性を下着姿にして取り囲み、全裸で寝かせるなどしたうえ、バリカンで髪を“逆モヒカン”にしたとみられている。

恵美容疑者はインタビュー取材で、息子・有容疑者が逮捕された9日当日に警察の捜索を受けたとも話した。

村上恵美容疑者：

（警察官が）20人ぐらい来た。9日の朝7時ごろ。（自宅に）入り込んできて、「なんですか」と言ったら、（警察が）「監禁容疑で…」と。

えっ何のことと言ったが…何の話だと思ったわけ。なんでそんなことされないといけないと。

被害男性の父親は有容疑者に精神的依存

この監禁事件は、2組の家族の間で起きた。

被害男性の父・辰己勝容疑者（46）の会社の経営が悪化した際、助言を受けたのが“神の取次者”を名乗る有容疑者だ。

辰己容疑者は、有容疑者を「有先生」と呼び、精神的な依存を続ける中、10代の息子を更生させる目的で有容疑者に預けたという。

村上恵美容疑者：

（10代男性の）目を見て、私はこの子は直らないと思ったわけ。でも先が見えるから、うちの子は。「やめなさい」と私が言っているのに、引き取ってなんてやらないんです。普通は…。



取材班：

ーーそもそも引き取るつもりはない？



逮捕前の村上恵美容疑者：

当たり前です。

恵美容疑者について、付近の住民に話を聞いた。

近隣住民：

（有容疑者も宗教を）やっているんじゃないか。親があれだけ一生懸命だから。この家が新興宗教やっているんだなと。玄関入っていくと、何かまつってあるわけだから。

恵美容疑者は、10代の被害男性を“霊媒”したという。

村上恵美容疑者：

あのね、1回や2回で直るものじゃないの。時間がかかるの、魔法ではないから。分かります？

警察は捜査に支障があるとして、容疑者8人の認否を明らかにしていない。

（「イット！」6月19日放送より）