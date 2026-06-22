【W杯2026】カズレーザー、チュニジア戦の最中に見た“異様な光景”を証言 都心なのに「すげえ空いていました」
メイプル超合金・カズレーザーが22日放送の日本テレビ系『DayDay.』（前9：00）に出演。日本時間21日に行われた「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が行われていた時間帯に遭遇した“異様な光景”を振り返った。
【写真】「カズさん指輪してますね」左手薬指に指輪をはめたカズレーザー ※8枚目
W杯史上1000試合目の節目となった今回。番組内では熱戦の模様を振り返った。コメントを求められたカズは「僕はその時間、ゴールドジムにいたんですけど…」と切り出すと、「日曜のゴールドジムとは思えないほどすげえ空いていました」と都心のジムとは思えない状況に驚いたことを明かした。
続けて「ただ（ジムに）いる人は、全然、自分の筋肉のことしか見ていないから、画面流れているのに」と異様な光景だったことを振り返った。
【写真】「カズさん指輪してますね」左手薬指に指輪をはめたカズレーザー ※8枚目
W杯史上1000試合目の節目となった今回。番組内では熱戦の模様を振り返った。コメントを求められたカズは「僕はその時間、ゴールドジムにいたんですけど…」と切り出すと、「日曜のゴールドジムとは思えないほどすげえ空いていました」と都心のジムとは思えない状況に驚いたことを明かした。
続けて「ただ（ジムに）いる人は、全然、自分の筋肉のことしか見ていないから、画面流れているのに」と異様な光景だったことを振り返った。