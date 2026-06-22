W杯日本―チュニジア

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、グループF第2節の日本―チュニジア戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、4-0で日本が勝利した。W杯では日本サッカー史上最多得点での快勝。チュニジアを粉砕した戦いぶりに、同じアジアの中国でも反響が広がっていた。

日本は前半4分に鎌田のゴールで先制。その後も試合を支配し、同31分には上田が強烈なミドルシュートを突き刺してリードを広げた。さらに、後半24分には伊東がゴール。同38分には上田が2点目を決めた。異例の監督交代をしてこの試合に挑んだチュニジアはチャンスらしいチャンスを作れなかった。

日本の勝利は中国でも大々的に報じられ、同国メディア「文匯報」が「まごうことなき『アジアの光』！」との見出しで詳報するなど注目を集めた。中国最大のSNS「WEIBO」などネット上ではファンから続々と反響が寄せられ、驚きや称賛の声に加え、羨望の眼差しも向けられた。

「日本のサッカーを見るのは本当に気持ちがいい。最高！」

「強すぎる。アジアの光。キャプテン翼が現実になった」

「まったく信じられない。4点取ったばかりか、試合を最初から最後までコントロールしていて、日本のGKはすることがなくて風邪ひきそうだった」

「日本はこの試合、余裕しゃくしゃくで、強豪としての風格のようなものがあった」

「三笘と南野が怪我をしていなかったらどうなっていたんだろう」

「日本のサッカーファンは幸せだなあ。羨ましい」

「日本チームが強くなれば強くなるだけ、中国チームは合わせる顔がなくなる」

「試合前にはずいぶん多くの人が日本が負けると言っていたが、何を言っているんだか」

「彼らにスーパースターはいないが、選手同士が連携することで、一人一人が最大限、自分の特徴を発揮し、相手守備陣に大きなプレッシャーを与えている」

日本は1次リーグ2試合を戦い1勝1分とし、グループFの2位。決勝トーナメント進出を懸け、25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。



（THE ANSWER編集部）