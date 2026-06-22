◇W杯北中米大会1次リーグH組 カボベルデ2―2ウルグアイ（2026年6月21日 マイアミ）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグH組の第2戦が21日（日本時間22日）に行われ、初出場のカボベルデ（FIFAランク63位）は、ウルグアイ（同18位）と対戦し、2―2で引き分けた。1点を追う後半16分に同点弾を挙げたMFエリオ・バレラはW杯での初得点に喜びを爆発させた。

試合は前半21分、カボベルデがペナルティーエリア手前でFKを獲得すると、キッカーのMFピナがウルグアイの2枚の壁の間を抜くミドルシュートを突き刺し先制に成功。カボベルデにとって、これが歴史的なW杯初ゴールとなった。

しかし、前半44分にゴール前の混戦を押し込まれて追いつかれると、前半アディショナルタイムの51分、FWカノビオの勝ち越しゴールを許した。それでも後半16分、MFバレラがウルグアイ守備陣の連係ミスからボールを奪うと、飛び出してきたGKをかわして無人のゴールに流し込み、劇的な同点弾を挙げた。

大仕事を果たしたバレラは「ずっと夢見てきたことですが、まさかこんな形で実現するとは想像もしていませんでした。ワールドカップのデビュー戦で代表初ゴールを決めるなんて、信じられない気持ちです。言葉が出ません」と感激の面持ちだった。