大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でも描かれた、源頼朝の愛妾・亀の前の屋敷破壊事件。犯人は、頼朝の正室・北条政子だった。妻の妊娠中に浮気を繰り返す夫への怒りから、一族を巻き込んで前代未聞の暴挙に及んだ「日本最凶の恐妻」の若き日の素顔とは？ライターの小林明氏の新刊『毒婦の日本史』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）

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妻・政子の妊娠中に浮気を繰り返した頼朝

「ここまでするかぁ！？」

破壊されて梁や柱が剥き出しとなった家屋を見て、俳優の大泉洋が扮する源頼朝は叫んだ。令和4年（2022）NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』のワンシーンだ。

家屋は、頼朝が愛妾・亀の前を住まわせていた右筆・伏見広綱の屋敷だった。右筆とは、武家が出す公文書を代筆する文官のことである。書状の執筆を任せるほどだから、頼朝が信頼を置く秘書ともいえる存在だった。その家に妾を匿っていた。

一方、屋敷の粉砕を命じたのは頼朝の正室・北条政子。

寿永元年（1182）11月10日の夜のことだった。

政子に命じられた実行役は牧宗親。政子の父・北条時政の後妻・牧の方の父（あるいは兄弟）だったといわれる男である。政子に亀の前の存在と、居場所を教えたのも牧の方だった。要するに北条家の面々が結託し、娘の婿である頼朝の愛人宅を、徹底的に破壊したのである。

これが一般に「亀の前事件」として知られる出来事だ。鎌倉幕府の公式史書『吾妻鏡』にも、記録として残されている。

正室の政子が、妾の亀の前を襲う──それほど怒りが凄まじかったのである。

さかのぼること3カ月前の同年8月、政子は頼朝の長男を出産していた。この男児が、鎌倉幕府第2代将軍・源頼家だ。つまり頼朝は妻が妊娠中に妾を囲い、せっせと情交に精を出していたのである。

現代でも妻が妊娠中は、夫婦の営みが制限されるため、浮気に走る夫が少なくないという。当然妻は激怒する。そんな下々の夫婦によくある痴話喧嘩を、よりによって鎌倉幕府の初代将軍と御台所が、盛大にやらかしたわけである。

亀の前は顔形がこまやかなだけでなく心も柔和

日本史上には、夫が頭の上がらない「恐妻」が何人かいる。北条政子はその代表格で、強い嫁の極みという印象がある。実際、頼朝と幕府を支え、夫の死後は「尼将軍」として政治を主導し、鎌倉と京都の朝廷が対立し承久の乱に突入する直前には、御家人たちを結束させた実力者だった。

だが、「亀の前事件」を起こした当時はまだ20代半ば。ましてや初めての出産を終えたばかりなのだから、嫉妬に駆られて暴挙に走っても同情の余地はあったといえる。

頼朝の寵愛を受けた亀の前は、『吾妻鏡』寿永元年（1182）6月1日の条に初めて登場する。

父は良橋太郎入道。詳細は不明だが「入道」は在家僧、「良橋」は地名と考えられ、頼朝が一時滞在（治承4／1180年8〜9月）していた下総国（千葉県北部と茨城県西部）の「吉橋郷」にゆかりのある僧だった可能性はある。

そうだとしたら後妻打ちが起きる2年前には下総で関係を持っており、頼朝が鎌倉に入った同年10月以降に呼び寄せたのかもしれない。

一方、『吾妻鏡』はこう記す。

「自豆州御旅居奉昵近（中略）去春之比御密通」

豆州（伊豆／鎌倉に入る前の頼朝の本拠地）に御旅居（御所／この場合は御所に住む人物・頼朝を指す）がいた頃からの昵近（側にいた人）であり、寿永元年（1182）の春から密通していたと、頼朝とのなれ初めを記す。

整理すると1180〜1182年頃、下総か伊豆で出会い、頼朝の愛人となったということだろう。しかし、それ以外の出自は判然としない。また、「顔形之濃かなるのみにあらず心柔和」──顔立ちがくっきりとした美人であるだけでなく心も柔和と、誉めちぎっている。正式史書である『吾妻鏡』が、御台所の政子をさしおいてここまで書くのは腑に落ちないが、要は頼朝に選ばれただけのことはある美女だった、といいたかったのだろうか。

「都ではこうやって復讐する」

政子に亀の前の一件を告げ口した北条時政の妻・牧の方は、継室（後妻）なので政子にとっては義母にあたる。生まれも育ちも京の都だったことから、貴族の間に後妻打ちの風習があることを知っていた。夫に愛人がいることを知って狼狽えるばかりの政子に、「都ではこうやって復讐する」と唆した。嫉妬に燃える政子は、その話に乗った。

もっとも家屋・家財道具一式を徹底的に破壊する苛烈すぎる後妻打ちは、都でもあまり例がなかったようだ。

〈「家臣に八つ当たり」「地元に帰っていく家臣も…」源頼朝の女癖の悪さが招いた「残念なその後」〉へ続く

（小林 明／Webオリジナル（外部転載））