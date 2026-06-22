サッカー元日本代表の小野伸二氏がフジテレビ「ノンストップ」に出演。２１日（現地時間２０日）に行われた北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組で、日本代表が４−０でチュニジア代表を下した試合を振り返った。

ＭＶＰを問われた小野氏は「全員ですけど、２ゴールを挙げた上田選手じゃないですね」とＷ杯で日本代表として初の複数得点となる２ゴールを決めたＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝を挙げた。

２得点の中でも３−０の後半３８分に右からの佐野のクロスに、頭で合わせてゴール右へ決めた２点目を評価。「高さもそうですし、空中であのボールを逆サイドへ持っていく身体能力の高さがすごい。オランダで得点王になっただけありますね」と絶賛した。

さらに続けて「たぶんボールが思った以上に高かったと思うですけど、最後まで我慢して、あそこから背筋で持っていく。そこの力強さがすごい。普通の日本人選手はあそこは届かないと思います。たぶん狙っていると思います」と話し、スウェーデン戦での活躍も期待した。