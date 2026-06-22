「FIFAワールドカップ2026」が開幕し、日本中が代表選手たちの活躍に期待している。そんな中、注目度が高まりそうなのが、ベルギー・プロ・リーグのシント＝トロイデンに所属する日本代表DF・谷口彰悟選手の妻、泉里香だ。現在、泉はモデル業だけでなく、ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）、『映画 正直不動産』に出演している。

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サッカー日本代表・谷口彰悟との結婚を発表してから間もなく1年になる泉里香 ©文藝春秋

泉と谷口は10年もの交際の末、2025年6月25日にSNSで結婚を発表した新婚夫婦だ。これまでの報道によると、2人は2015年の夏ごろから交際をスタート。2017年、FRIDAYによって熱愛がスクープされた。谷口は当時「イケメンJリーガー」として大人気だったこともあり、美男美女のパーフェクトカップルとしてマスコミで大きく報じられることとなった。

その後、順調に交際は続いたが、2023年になって破局が報じられたことも。NEWSポストセブンによれば、破局理由はワールドカップを控えた時期で、お互いに忙しかったこともあり、納得のうえで別れたと報じられていた。かと思えば、約2年後の2025年6月に結婚を発表したわけで、紆余曲折があった夫婦だといえる。

実写版セーラームーン「セーラーマーキュリー役」でデビュー

泉のこれまでを振り返ると、谷口との関係性に加えて芸能生活でも大きな転機を何度か経験した、波乱万丈とも言える人生を歩んでいる。

京都府出身・1988年10月11日生まれの泉は、10代半ばからモデルとして活動を行い、2003年にはドラマ『美少女戦士セーラームーン』（CBC）で女優デビュー。この作品でセーラーマーキュリー役を演じたのだが、当時「浜千咲」を名乗っていた。その後も何度か芸名を変え、明治大学への入学などを経て現在の「泉里香」として新たな芸能プロダクションに所属することになる。

順風満帆とは言えない芸能生活を送っていた泉だが、2008年にファッション誌『Ray』の専属モデルに就任しチャンスをつかむ。高身長で抜群のスタイルを誇る泉は、同誌で着実に同世代の女性から支持を集めることに成功する。「いまOLが一番なりたいモデル」と呼ばれ、2016年2月号で卒業するまで、アラサー女性のカリスマとして不動の人気を獲得した。

「大きすぎる胸」がコンプレックスだった

『Ray』の卒業以降もファッション誌『Oggi』や『美人百花』、『MAQUIA』などでモデルとして活躍するのだが、一方で男性向けの水着グラビアにも仕事の幅を広げていく。雑誌などで“エロふわボディ”をアピールした泉は、2016年11月24日発売の『週刊ヤングジャンプ』の表紙＆巻頭ページに登場し、はじめて男性誌で水着グラビアを披露。さらに、2017年4月11日に初の水着写真集『Rika!』を発売するとヒットし、グラビアタレントとしてもブレイクすることになる。

グラビア仕事もするモデルとして「モグラ女子」と呼ばれ、男性人気も急上昇しバラエティ番組への出演も果たすようになった。泉のブレイクは移籍した芸能事務所の手腕が大きいと、テレビ関係者は明かす。

「泉さんは、芸名をコロコロ変えるなど、デビュー当初は典型的な売れないタレントでした。ただ、スターダストプロモーションに所属してから、グラビアにも挑戦するなど戦略がどんどんハマりましたね。バラエティ番組には、胸が強調されるタイトな衣装で出演し、ネットで話題となりファン層が広がった印象です。

苦労人だったからか性格が良く、どんな仕事も楽しそうにやってくれたので、テレビ関係者からも信頼を獲得しました。それに、一緒に仕事をして間近で見たいと、下心でキャスティングしていたプロデューサーも数多くいましたよ」

グラビアでも活躍した泉は、テレビ出演で人気をさらに上げるのだが、過去には意外な悩みをインタビューで明かしている。2016年〜2017年にかけて、「胸が大きすぎる」というコンプレックスを打ち明け始めたのだ。

ネットニュースのインタビューで「バストが大きいのが悩み」と話し、「一番減らしたい部分」だったと告白。モデルとしての撮影時はコルセットを着けバストを隠し、胸が目立たないポージングをするなど、苦労を重ねたと明かした。2017年に出演したバラエティ番組『上には上がいるもんだ』（日本テレビ系）では、「恥ずかしいから巨乳と歩きたくない」と、男性から言われたとも話している。

泉は自身のライフスタイルブック『RIKA』でランジェリーフォトに挑戦し、男性ファンから意見を聞く機会が増え、新しい魅力としてバストに自信が持てるようになったと明かしている。自分のコンプレックスを赤裸々に話したことで、さらに同性から支持を得ることに成功した。

グラビアは休止状態、『光る君へ』『正直不動産』など芝居に本腰

谷口との結婚もふくめ、さまざまな転機があった泉の芸能生活だが、37歳を迎えた現在はグラビア仕事をほとんど行っていない。その代わりに力を入れているのが女優業だ。

これまで泉は、ドラマを中心にさまざまな作品に出演している。初主演作となったドラマ『高嶺のハナさん』（テレビ東京系）では、仕事ができるキャリアウーマンなのに、恋愛スキルが小学5年生という主人公・高嶺華をコミカルに演じて高評価を得た。

また、NHK大河ドラマ『光る君へ』に出演した際は、和泉式部を演じ艶っぽい魅力を披露。シリーズ化された『正直不動産』（NHK総合）では、やり手の銀行員ながら酔っ払うと秋田弁が出てしまう、主人公・永瀬の恋人である美波を熱演している。

今後、泉の女優活動における伸びしろや可能性はどこにあるのか。再びテレビ関係者に聞いた。

「シリアスな役からコミカルなキャラまで、幅広く担当できる演技力があり、制作陣からも信頼を得ているのが泉さん。ただ、まだ『女優』としての認知度が低いので、主演作をなかなか制作してもらえないのが痛いところです。同性から好感度が高いので脇役なら使いたいプロデューサーは多いようですが……。

今年は結婚してから谷口選手がはじめてのワールドカップを迎えますから、大活躍してくれれば、泉さんの知名度や好感度も上がりますし、出演作が増える可能性はあるでしょうね」

前回大会ではJリーグに所属していた谷口だが、海外リーグでの経験も積んだ。ワールドカップでの活躍もさることながら、妻への名アシストにも期待だ。

（ゆるま 小林）