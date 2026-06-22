ウェスティンホテル横浜で、マリー・アントワネットがテーマのアフタヌーンティー開催。横浜美術館の展覧会とコラボ
◆ウェスティンホテル横浜で、マリー・アントワネットがテーマのアフタヌーンティー開催。横浜美術館の展覧会とコラボ
フランスの宮廷文化に浸る優雅なひととき。ウェスティンホテル横浜の「ロビーラウンジ」にて、横浜美術館で開催される展覧会とコラボした「マリー・アントワネット・スタイル コラボレーションアフタヌーンティー」が2026年7月17日（金）より期間限定で登場。
王妃のヘアスタイルや宝飾品から着想を得たスイーツのほか、8月からは展覧会のチケット付きプランも。華やかな世界観を五感でたっぷりと堪能して。
この記事の要約レポート
・ウェスティンホテル横浜の「ロビーラウンジ」で、「マリー・アントワネット・スタイル コラボレーションアフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年7月17日（金）から10月31日（土）まで
・横浜美術館で開催される展覧会「「マリー・アントワネット・スタイル」とのコラボ
・王妃のライフスタイルや宮廷での暮らしにインスパイアされたスイーツは、気品があり華やか
・1品1品にストーリーを感じられる、色彩豊かなセイボリー
・特製パフェは、パフュームボトルを用いた優雅な演出もお楽しみに
・ナイトアフタヌーンティーや、展覧会のチケット付きプランも登場
王妃の美意識やライフスタイルから着想を得たきらびやかなスイーツ
アフタヌーンティーには、マリー・アントワネットの人生やヴェルサイユ宮殿での暮らしにインスパイアされたスイーツがラインナップ。
王妃の象徴的なヘアスタイルをモチーフにした「"王妃の髪結い" ラズベリームース ローズクリーム」は、ラズベリームースとローズクリームを組み合わせ、華やかな見た目と繊細な味わいを表現。宮廷を彩った華麗な宝飾品から着想を得た「"ヴェルサイユの宝石" バニラババロワとブルシエルシート」は、なめらかなババロアをベースに、きらびやかな世界観を表現。
さらに、王妃が愛したトリアノン宮殿の庭園をイメージし、ブルーベリーとチーズの爽やかな酸味を楽しめる「"エクレールデュトリアノン" ブルーベリー チーズ」のほか、「"ジュエルクラウン" マンゴープリン ココナッツジュレ パイナップルジュエル」や「"ミュージアムショコラ"」など、味覚でも視覚でも世界観を体感できるメニューにときめく。
宮廷文化の華やかさや王妃が愛した色彩を表現したセイボリー
セイボリーにも、宮廷文化の華やかさや王妃が愛した色彩を表現したメニューがずらり。
王妃が愛した真珠をモチーフにした「"ブラン&ジョーヌドール" ホワイトコーン ゴールドフィルムの煌めきを纏って」は、旬のホワイトコーンの自然な甘みを生かしたムースに金箔をあしらい、宝石のような美しさを表現。
そのほか、紅心大根のラビオリを合わせた「"ルージュ・フォンセ" グラブラックスサーモンとレモンコンフィチュール」、アプリコットを添えた薄紅のトルティーヤ「"ロゼクレア" 鴨生ハムの薫香」など、1品1品に込められたストーリーとともに、マリー・アントワネットの世界を味わって。
パフュームボトルを用いた優雅な演出にときめく特製パフェ
平日はオプション、土日祝日はセットメニューとして、限定パフェ「王妃の香り」をご用意。
マリー・アントワネットが愛した香水文化に着想を得たパフェで、フリュイルージュクリームや巨峰ジュレ、ライチソルベを併せた1品。パフュームボトルを用いた優雅な演出とともに提供され、華やかなビジュアルとライブ感あふれる演出が、まるで宮廷のサロンに招かれたかのような特別なひとときを彩ってくれる。
フランスの宮廷文化やマリー・アントワネットの暮らしぶりに思いをはせながら、五感で楽しむ贅沢なデザート体験を楽しんで。
夜ならではの贅沢なひととき。ストーリーを感じるナイトアフタヌーンティー
夜ならではの贅沢なティータイムを演出する「ナイトアフタヌーンティー」にも注目。
マリー・アントワネットの華やかさや気品を表現した「華やかなビーツ of バラ フォアグラコンフィ」をはじめ、王妃の最後の食事として知られるブイヨンスープを用いた「"王妃のスープ" 彩り野菜の冷製ブイヨンスープ」など、歴史やストーリー性を感じられるセイボリーが揃う。スパークリングワインやシャンパーニュなどのフリーフロー付きプランも選べるのがうれしい。
8月1日（土）からは展覧会チケット付きプランも登場。アフタヌーンティーを楽しんだ後に、横浜美術館で開催される「マリー・アントワネット・スタイル」展を鑑賞できる。こちらも併せてチェックして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ウェスティンホテル横浜が誇る天空のラウンジでアフタヌーンティーを堪能
ウェスティンホテル横浜の23階、日本一の名峰・富士山や横浜エリアの景観を眼下におさめる、贅沢な空間が特徴のロビーラウンジ。ホテルオリジナルのスイーツやセイボリー、厳選されたティーなど、ウェスティンホテル横浜の贅沢なアフタヌーンティーが楽しめる。気ままな女子会や、おひとり様でも。
フランスの宮廷文化に浸る優雅なひととき。ウェスティンホテル横浜の「ロビーラウンジ」にて、横浜美術館で開催される展覧会とコラボした「マリー・アントワネット・スタイル コラボレーションアフタヌーンティー」が2026年7月17日（金）より期間限定で登場。
王妃のヘアスタイルや宝飾品から着想を得たスイーツのほか、8月からは展覧会のチケット付きプランも。華やかな世界観を五感でたっぷりと堪能して。
・ウェスティンホテル横浜の「ロビーラウンジ」で、「マリー・アントワネット・スタイル コラボレーションアフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年7月17日（金）から10月31日（土）まで
・横浜美術館で開催される展覧会「「マリー・アントワネット・スタイル」とのコラボ
・王妃のライフスタイルや宮廷での暮らしにインスパイアされたスイーツは、気品があり華やか
・1品1品にストーリーを感じられる、色彩豊かなセイボリー
・特製パフェは、パフュームボトルを用いた優雅な演出もお楽しみに
・ナイトアフタヌーンティーや、展覧会のチケット付きプランも登場
王妃の美意識やライフスタイルから着想を得たきらびやかなスイーツ
アフタヌーンティーには、マリー・アントワネットの人生やヴェルサイユ宮殿での暮らしにインスパイアされたスイーツがラインナップ。
王妃の象徴的なヘアスタイルをモチーフにした「"王妃の髪結い" ラズベリームース ローズクリーム」は、ラズベリームースとローズクリームを組み合わせ、華やかな見た目と繊細な味わいを表現。宮廷を彩った華麗な宝飾品から着想を得た「"ヴェルサイユの宝石" バニラババロワとブルシエルシート」は、なめらかなババロアをベースに、きらびやかな世界観を表現。
さらに、王妃が愛したトリアノン宮殿の庭園をイメージし、ブルーベリーとチーズの爽やかな酸味を楽しめる「"エクレールデュトリアノン" ブルーベリー チーズ」のほか、「"ジュエルクラウン" マンゴープリン ココナッツジュレ パイナップルジュエル」や「"ミュージアムショコラ"」など、味覚でも視覚でも世界観を体感できるメニューにときめく。
宮廷文化の華やかさや王妃が愛した色彩を表現したセイボリー
セイボリーにも、宮廷文化の華やかさや王妃が愛した色彩を表現したメニューがずらり。
王妃が愛した真珠をモチーフにした「"ブラン&ジョーヌドール" ホワイトコーン ゴールドフィルムの煌めきを纏って」は、旬のホワイトコーンの自然な甘みを生かしたムースに金箔をあしらい、宝石のような美しさを表現。
そのほか、紅心大根のラビオリを合わせた「"ルージュ・フォンセ" グラブラックスサーモンとレモンコンフィチュール」、アプリコットを添えた薄紅のトルティーヤ「"ロゼクレア" 鴨生ハムの薫香」など、1品1品に込められたストーリーとともに、マリー・アントワネットの世界を味わって。
パフュームボトルを用いた優雅な演出にときめく特製パフェ
平日はオプション、土日祝日はセットメニューとして、限定パフェ「王妃の香り」をご用意。
マリー・アントワネットが愛した香水文化に着想を得たパフェで、フリュイルージュクリームや巨峰ジュレ、ライチソルベを併せた1品。パフュームボトルを用いた優雅な演出とともに提供され、華やかなビジュアルとライブ感あふれる演出が、まるで宮廷のサロンに招かれたかのような特別なひとときを彩ってくれる。
フランスの宮廷文化やマリー・アントワネットの暮らしぶりに思いをはせながら、五感で楽しむ贅沢なデザート体験を楽しんで。
夜ならではの贅沢なひととき。ストーリーを感じるナイトアフタヌーンティー
夜ならではの贅沢なティータイムを演出する「ナイトアフタヌーンティー」にも注目。
マリー・アントワネットの華やかさや気品を表現した「華やかなビーツ of バラ フォアグラコンフィ」をはじめ、王妃の最後の食事として知られるブイヨンスープを用いた「"王妃のスープ" 彩り野菜の冷製ブイヨンスープ」など、歴史やストーリー性を感じられるセイボリーが揃う。スパークリングワインやシャンパーニュなどのフリーフロー付きプランも選べるのがうれしい。
8月1日（土）からは展覧会チケット付きプランも登場。アフタヌーンティーを楽しんだ後に、横浜美術館で開催される「マリー・アントワネット・スタイル」展を鑑賞できる。こちらも併せてチェックして。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ウェスティンホテル横浜が誇る天空のラウンジでアフタヌーンティーを堪能
ウェスティンホテル横浜の23階、日本一の名峰・富士山や横浜エリアの景観を眼下におさめる、贅沢な空間が特徴のロビーラウンジ。ホテルオリジナルのスイーツやセイボリー、厳選されたティーなど、ウェスティンホテル横浜の贅沢なアフタヌーンティーが楽しめる。気ままな女子会や、おひとり様でも。