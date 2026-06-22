銀座で発見！3,000〜4,000円のコスパ抜群アフタヌーンティー3選。夏限定のピーチも登場
◆銀座で発見！3,000〜4,000円のコスパ抜群アフタヌーンティー3選。夏限定のピーチも登場
ショッピングや街歩きの合間に、ちょっと優雅なティータイムを楽しみたくなる銀座エリア。ラグジュアリーなイメージがある街だけれど、実は4,000円以下で楽しめるアフタヌーンティーも充実しているって知ってた？
今回は、みずみずしい桃スイーツが並ぶ夏限定プランや、本格英国式のティーセットなど、価格以上の満足感がかなうアフタヌーンティーを厳選してご紹介。優雅なティータイムをお手頃価格でかなえよう。
◆Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
フォトジェニックな夢のような空間で味わう、美しいピーチのアフタヌーンティー
Q-pot CAFE. 日比谷シャンテは、東京・表参道に本店を構える人気カフェの2号店。Q-pot.のアクセサリーをモチーフにしたユニークなスイーツが人気。アクセサリーデザイナーが手掛けた世界観あふれる空間も魅力で、写真映えもばっちり。
ここで楽しめるのは、特別なひとときを演出してくれる「Melty Memories ピーチアフタヌーンティーセット」。ピーチムースとグレープフルーツジュレのプティガトーをはじめ、オリジナルフレーバーティー“Flower Garden”を使ったカップケーキ、ピーチとレモンのジュレなど、華やかでみずみずしいスイーツがずらり！
セイボリーも充実しており、生ハムとモッツァレラチーズのシーザーサラダ風クロワッサンサンド、彩野菜のテリーヌ、ヴィシソワーズなど、見た目にも華やかな一品がスタンバイ。選べるドリンクがセットになっていて、まさに女子会や特別な日のティータイムにおすすめ。心に残る素敵なひとときをぜひ。
Melty Memories ピーチアフタヌーンティーセット
店舗名：Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
住所：東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ3F
提供期間：2026/7/1（水）〜7/31（金）
料金：土日祝3,850円
※税・サ込
◆THE R.C. ARMS 有楽町店
ブリティッシュパブならではの格式と美味、まさに「王道」のアフタヌーンティー
本場のパブを彷彿とさせるスタイリッシュな空間が魅力のブリティッシュパブ・THE R.C. ARMS 有楽町店。イギリス人の日曜日のごちそう「サンデーロースト」や?パブの大定番「フィッシュ＆チップス」、?伝統的な家庭料理「シェパーズパイ」などがオールデイで楽しめる。
こちらの英国式アフタヌーンティーセットは、「サンドウィッチ（ハム＆チーズ、サーモンサンド）」、「ホワイトコーンの冷たいスープ」といったセイボリーに、クロテッドクリーム＆ストロベリージャムでいただく「スコーン」、イギリスの代表的な焼き菓子「レモンドリズルケーキ」などのデザートで構成された、まさにトラッドなスタイルに心踊るはず。
ドリンクは2時間のカフェフリーで、有機栽培コーヒーやアイスコーヒー、ハウスブレンドティー、オリジナルアールグレイなどの6種類の紅茶がスタンバイ。おしゃれなのに気取らない開放的なパブなので、おしゃべりが尽きない仲のよい友人たちとの集まりや女子会にもぴったり。
英国式アフタヌーンティーセット
店舗名：THE R.C. ARMS 有楽町店
住所：東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 1F
提供期間：2025/1/6（月）〜
料金：3,980円
※税・サ込
◆Komyuniti／YOTEL東京銀座
「夏の旬」をクリエイション、太陽を思わせるトロピカルな贅沢アフタヌーンティー
銀座駅からもほど近いイギリス発のホテルブランド・YOTEL 東京 銀座の1階にあるラウンジ＆ダイニング・Komyuniti。開放的な吹き抜け空間とスタイリッシュなデザインの店内にはアートピースやモダンな照明が飾られ、まるで外国にでもいるような洗練された雰囲気でなんともおしゃれ。
日本の豊かな食文化をベースにしつつ、旬の食材と革新的なアイディアが融合した料理が楽しめるKomyunitiでいただけるのは、この季節ならではの夏をイメージしたアフタヌーンティー。「ベイクドチーズケーキ レモンマーマレード」や「マカロン パッションアンドシトロン」など、太陽を思わせる柑橘やトロピカルフルーツを使用したスイーツが堪能できる。
また、「エキゾチックマンゴーを纏ったフォワグラのムース」「鰻と胡瓜、茗荷のトルティーヤ」「新鮮な夏野菜のガスパチョ」といったホテルメイドのセイボリーにも注目。人気紅茶ブランド・スミックティーの季節銘柄3種を含む、コーヒー・紅茶がフリーフローで楽しめるのもうれしい限り。贅沢メニューで優雅なティータイムを。
サマーアフタヌーンティー
店舗名：Komyuniti／YOTEL東京銀座
住所：東京都港区新橋1-7-7 YOTEL東京銀座 1F
提供期間：2026/6/15（月）〜2026/9/14（月）
料金：4,000円
※税・サ込
ショッピングや街歩きの合間に、ちょっと優雅なティータイムを楽しみたくなる銀座エリア。ラグジュアリーなイメージがある街だけれど、実は4,000円以下で楽しめるアフタヌーンティーも充実しているって知ってた？
今回は、みずみずしい桃スイーツが並ぶ夏限定プランや、本格英国式のティーセットなど、価格以上の満足感がかなうアフタヌーンティーを厳選してご紹介。優雅なティータイムをお手頃価格でかなえよう。
フォトジェニックな夢のような空間で味わう、美しいピーチのアフタヌーンティー
Q-pot CAFE. 日比谷シャンテは、東京・表参道に本店を構える人気カフェの2号店。Q-pot.のアクセサリーをモチーフにしたユニークなスイーツが人気。アクセサリーデザイナーが手掛けた世界観あふれる空間も魅力で、写真映えもばっちり。
ここで楽しめるのは、特別なひとときを演出してくれる「Melty Memories ピーチアフタヌーンティーセット」。ピーチムースとグレープフルーツジュレのプティガトーをはじめ、オリジナルフレーバーティー“Flower Garden”を使ったカップケーキ、ピーチとレモンのジュレなど、華やかでみずみずしいスイーツがずらり！
セイボリーも充実しており、生ハムとモッツァレラチーズのシーザーサラダ風クロワッサンサンド、彩野菜のテリーヌ、ヴィシソワーズなど、見た目にも華やかな一品がスタンバイ。選べるドリンクがセットになっていて、まさに女子会や特別な日のティータイムにおすすめ。心に残る素敵なひとときをぜひ。
Melty Memories ピーチアフタヌーンティーセット
店舗名：Q-pot CAFE. 日比谷シャンテ
住所：東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ3F
提供期間：2026/7/1（水）〜7/31（金）
料金：土日祝3,850円
※税・サ込
◆THE R.C. ARMS 有楽町店
ブリティッシュパブならではの格式と美味、まさに「王道」のアフタヌーンティー
本場のパブを彷彿とさせるスタイリッシュな空間が魅力のブリティッシュパブ・THE R.C. ARMS 有楽町店。イギリス人の日曜日のごちそう「サンデーロースト」や?パブの大定番「フィッシュ＆チップス」、?伝統的な家庭料理「シェパーズパイ」などがオールデイで楽しめる。
こちらの英国式アフタヌーンティーセットは、「サンドウィッチ（ハム＆チーズ、サーモンサンド）」、「ホワイトコーンの冷たいスープ」といったセイボリーに、クロテッドクリーム＆ストロベリージャムでいただく「スコーン」、イギリスの代表的な焼き菓子「レモンドリズルケーキ」などのデザートで構成された、まさにトラッドなスタイルに心踊るはず。
ドリンクは2時間のカフェフリーで、有機栽培コーヒーやアイスコーヒー、ハウスブレンドティー、オリジナルアールグレイなどの6種類の紅茶がスタンバイ。おしゃれなのに気取らない開放的なパブなので、おしゃべりが尽きない仲のよい友人たちとの集まりや女子会にもぴったり。
英国式アフタヌーンティーセット
店舗名：THE R.C. ARMS 有楽町店
住所：東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 1F
提供期間：2025/1/6（月）〜
料金：3,980円
※税・サ込
◆Komyuniti／YOTEL東京銀座
「夏の旬」をクリエイション、太陽を思わせるトロピカルな贅沢アフタヌーンティー
銀座駅からもほど近いイギリス発のホテルブランド・YOTEL 東京 銀座の1階にあるラウンジ＆ダイニング・Komyuniti。開放的な吹き抜け空間とスタイリッシュなデザインの店内にはアートピースやモダンな照明が飾られ、まるで外国にでもいるような洗練された雰囲気でなんともおしゃれ。
日本の豊かな食文化をベースにしつつ、旬の食材と革新的なアイディアが融合した料理が楽しめるKomyunitiでいただけるのは、この季節ならではの夏をイメージしたアフタヌーンティー。「ベイクドチーズケーキ レモンマーマレード」や「マカロン パッションアンドシトロン」など、太陽を思わせる柑橘やトロピカルフルーツを使用したスイーツが堪能できる。
また、「エキゾチックマンゴーを纏ったフォワグラのムース」「鰻と胡瓜、茗荷のトルティーヤ」「新鮮な夏野菜のガスパチョ」といったホテルメイドのセイボリーにも注目。人気紅茶ブランド・スミックティーの季節銘柄3種を含む、コーヒー・紅茶がフリーフローで楽しめるのもうれしい限り。贅沢メニューで優雅なティータイムを。
サマーアフタヌーンティー
店舗名：Komyuniti／YOTEL東京銀座
住所：東京都港区新橋1-7-7 YOTEL東京銀座 1F
提供期間：2026/6/15（月）〜2026/9/14（月）
料金：4,000円
※税・サ込