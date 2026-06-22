【W杯2026】日本対チュニジア戦、関西地区の視聴率 世帯30.5％ 今年放送された全番組でトップに
読売テレビは22日、21日に日本テレビ系で放送された「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦について、関西地区の視聴率を発表した（ビデオリサーチ調べ）。世帯視聴率30.5%、個人視聴率20.5%で、2026年に関西地区で放送された全番組の中でトップの視聴率となった。
【写真あり】「泣ける」と話題 長友佑都が公開した”集合ショット”
瞬間最高視聴率は、世帯37.5%、個人25.2%（午後2時55分）を記録。試合終了のホイッスルが鳴ったあたりのシーンだった。
W杯史上1000試合目の節目となった今回、試合は日本が支配し、前半に鎌田大地、上田綺世がゴール。後半は伊東純也、さらに上田が決め、4対0で勝利。日本のW杯史上1試合の最多得点となった。
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瞬間最高視聴率は、世帯37.5%、個人25.2%（午後2時55分）を記録。試合終了のホイッスルが鳴ったあたりのシーンだった。
W杯史上1000試合目の節目となった今回、試合は日本が支配し、前半に鎌田大地、上田綺世がゴール。後半は伊東純也、さらに上田が決め、4対0で勝利。日本のW杯史上1試合の最多得点となった。