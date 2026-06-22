【モンテレイ（メキシコ）＝細田一歩】２０日のワールドカップ（Ｗ杯）１次リーグ第２戦で、チュニジアを４―０と圧倒した日本代表。

光ったのは、相手の速攻を上回る帰陣の速さだった。

チュニジアは自陣に引いてカウンターを狙ってきたが、日本の攻守の切り替えの鋭さは出色だった。１点リードの３０分頃には右サイドを破られそうになったが、堂安（フランクフルト）が自陣深くまで戻り、冨安（アヤックス）と連係して好機を作らせない。大量リードの展開でも運動量は落ちず、堂安は「ビッグチャンスを作らせなかったことが、次戦以降への自信になる」と力を込めた。

「サムライ・スプリント・バック（ＳＳＢＫ）」。守備を担当する斉藤コーチが、攻撃的な選手であってもピンチを察知して全力で自陣に戻るプレーをこう名付けた。ミーティングの度に象徴的な場面を映像で確認し、意識付けを欠かさない。堂安が「僕たちが世界一になってもおかしくない」と言い切れる強みだ。

３大会連続の決勝トーナメント進出がかかるスウェーデンとの次戦や、その先の戦いへ。大勝した一戦で見せた「凡事徹底」は、欠かせない武器になる。

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チュニジア戦から一夜明けた２１日、日本代表は拠点の米ナッシュビルに戻った。