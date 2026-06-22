ロッテは22日、6月19日にZOZOマリンスタジアムで行われた楽天戦に来場した習志野高校吹奏楽部のコメントを発表した。

なお、同日の楽天戦は4−4の6回に愛斗が今季第1号となる満塁本塁打が飛び出し、8−5で勝利している。

▼ 吹奏楽部顧問・竹澤優次さん コメント

「選手の皆さんには気持ちよく勝っていただけるように応援できればなと思っていたんですが、今日の満塁ホームランも「レッツゴー習志野」をやってる時に打ってもらえて、本当に劇的なところがたくさんあったので良かったです。我々としても本当に良い試合を見れましたし、改めて応援活動をやっている意義を感じて、本望だなというふうな気持ちになりました。3年連続勝利ということで、応援で後押しできてるかなと実感してるので、本当に選手の方々に感謝してます。マリーンズ応援団の方々と2回の合同練習をさせていただいたんですけど、やっぱりはじめはなかなかうまくいかないことも多々あったので。そこは修正しながら動画も毎回撮って、何度も何度も繰り返し練習してどんなパターンでも対応できるようにできたので、そこは本当に生徒がよく頑張ってくれたなと思います」

▼ 吹奏楽部部長・山田幹悟さん コメント

「本当に最高でしたね。ずっと一緒に練習してきた仲間とマリーンズ応援団の皆様と、勝利の最後に一緒に肩を組んで歌って演奏することができたので、とても楽しかったです。今日はとてもワクワクしながらも少し緊張はあったのですが、とても気持ちのいい勝利ができてとても楽しかったなと思います」