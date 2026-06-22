【ダラス（米テキサス州）２１日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】ＦＩＦＡランク１位のアルゼンチンは２２日、ダラス競技場でＪ組第２戦、同２４位のオーストリアと対戦する。この日は会場で前日会見が行われ、リオネル・スカロニ監督（４８）、ＭＦエンソ・フェルナンデス（２５）＝チェルシー＝が出席し、試合への抱負を語った。

初戦のアルジェリア戦（１６日）はメッシのハットトリックの活躍で３―０で快勝した前回覇者のアルゼンチン。対するオーストリアは初戦（１６日）、ヨルダンを３―１で下し、Ｗ杯で３６年ぶりの白星を挙げた。

連覇を狙うスカロニ監督は「このチームは良いことも悪いことも乗り越えてきた。次の試合に向けても準備できている。オーストリアはハイプレッシングが持ち味の素晴らしいチームだ。難しくタフなゲームになるだろう。Ｗ杯に簡単なゲームはない」と引き締まった表情で語った。

会見ではハイドレーション（給水）ブレイクに対する見解を求められ「これまで同様に普通に戦うだけだが、２２〜２３分までの戦いを分析して（場合によっては）変えて、改良することができる」と前向きに捉えた。また、「ハイインテンシティー（強度が高い）のＷ杯」と評されていることについては「多くの特徴を持ったチームがいるので、分析するのは時期尚早だ」とした。

２大会連続のＷ杯で今やチームをけん引する存在に成長したＥ・フェルナンデスは「オーストリアは中盤でアグレッシブな戦いを挑んでくるが、試合を支配したい。初戦、アルジェリアにいい試合ができた。次はもっと素晴らしいゲームになると思うよ」と見据えた。初戦でハットトリックを記録したエースのメッシについては「最後のＷ杯かもしれないので、アルゼンチンの人にとってはとても感傷的だ。素晴らしい人間であり、偉大な選手。僕は全てを彼から学んだ」と語った。

４年前は初戦でサウジアラビアに敗戦を喫したが、優勝を果たした。「カタールではタフなスタートだったが、残りの試合は素晴らしかった」と振り返り、自身の２２年との成長、違いについて「チェルシーでも、代表でもたくさんのことを学んだ。プレーも変わった。当時はまだ幼かった」と分析した。

今大会のベストチームがスペインではないかという見方に関し、エンソは「スペインは強い国のひとつだが、強いチームかどうかはピッチ上で示すもの」ときっぱり。Ｗ杯の頂点に向け、「カタール大会よりも参加チームが増え、とても競争的になっている」と気を引き締めた。