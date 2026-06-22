水道復旧が遅れている能登半島地震の被災地・石川県珠洲市の宝立（ほうりゅう）地区で、市の上下水道に接続せず自前で水を確保する「分散型水道」の実証実験が行われている。

市、国、民間水処理企業が昨年末から手がけており、皿洗いや洗濯の水は生活排水を再利用し、飲用は浄化した雨水で賄う仕組みだ。「水が使えれば暮らせる」と、避難していた住民の帰還にもつながっている。（輪島支局 宮本悠希）

集落 住民戻る

「水が出て、やっとここで生きていける」。４月下旬、生まれ育った自宅に戻った７０歳代男性は、蛇口をひねると笑顔を見せた。

宝立地区の山あいの集落（約２０世帯）では、２０２４年１月の能登半島地震の際に土砂崩れで水道管が埋まって断水が発生。住民は全員避難した。水道は今も復旧のめどが立たないが、市によると、実証実験開始に伴い、男性宅を含めて約１０世帯で住民が戻ってきたという。

実験を技術面で支えているのは、スタートアップ企業の「ＷＯＴＡ」（東京）だ。同社が開発した家庭用水循環システムは、生活排水の有機物を微生物の力で分解してフィルターで濾過（ろか）し、紫外線と塩素で殺菌。最大９７％を循環して生活用水として再利用する。雨水も殺菌処理などを行って、生活用水の補給と飲用に活用する。

住宅内に水循環システムの浄化装置を置いて水道用の配管につなげば、既存の上下水道に依存しないで１日あたり約７５０リットルの水を「自給」できる。インターネットを通じた遠隔制御も可能だという。

能登半島地震では浄水場や水道管が被災し、石川県内で最大１１万戸の断水が発生した。珠洲市では、水道管の老朽化や耐震化の遅れで断水が長引き、避難した住民の帰還に悪影響を与えた。同市上下水道課は「インフラの復旧が困難な地区もあり、地域の事情に適した新たなシステムを考えていきたい」としている。

同社が参加する分散型水道の実証実験は５月末時点で、珠洲市内２か所のほか、東京都利島村、愛媛県西予市など５都県の７市村で実施されている。過疎化で水道事業の維持管理に苦しむ自治体では本格的な導入も検討されており、ＷＯＴＡの前田瑶介ＣＥＯ（最高経営責任者）は「既存の上下水道設備と組み合わせながら、地域の状況に合わせて分散化を実現したい」と話している。