20年ぶりの日テレバラエティー出演…大物ゲストの“貴重すぎる姿”に視聴者も騒然「奇跡みたいなこと起きてる」「1週間待てない」
歌手の中森明菜が、28日放送の日本テレビ系『Golden SixTONES』（後9：00）にゲスト出演することが21日、発表された。中森にとって同局系バラエティーの出演は約20年ぶりとなり、SNS上でも大きな反響が寄せられた。
【写真】こんな笑顔見たことない！SixTONESとのロケを楽しむ中森明菜
今回は番組初となる海外ロケ。中森はSixTONESとともに韓国を訪れ、さまざまな対決を実施、番組公式SNSでは、SixTONESメンバーが名曲「DESIRE -情熱-」を熱唱する姿に興奮する中森の姿などが予告動画内で公開されている。
貴重な映像の数々にSNS上では「やばすぎー！」「奇跡みたいなこと起きてる」「1週間待てない」「永久保存版！」といった反響が寄せられている。
【写真】こんな笑顔見たことない！SixTONESとのロケを楽しむ中森明菜
今回は番組初となる海外ロケ。中森はSixTONESとともに韓国を訪れ、さまざまな対決を実施、番組公式SNSでは、SixTONESメンバーが名曲「DESIRE -情熱-」を熱唱する姿に興奮する中森の姿などが予告動画内で公開されている。
貴重な映像の数々にSNS上では「やばすぎー！」「奇跡みたいなこと起きてる」「1週間待てない」「永久保存版！」といった反響が寄せられている。