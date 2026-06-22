【その組み合わせは意外！】お家にある具材で作る「絶品新感覚おにぎり 」

おにぎりの具、いつも同じになっていませんか？実は家にある食材の組み合わせを少し変えるだけで、びっくりするほどおいしいアレンジおにぎりが作れるんです。



今回は「その組み合わせ、アリなの？」と思わず二度見してしまうようなアイデアレシピをご紹介します。

▼余った福神漬けが主役に！「カレーチーズのおにぎり」

カレーのつけ合わせの福神漬け、余らせていませんか？カレー粉と混ぜておにぎりにすると、ピリリとスパイシーなのにチーズのまろやかさが加わって絶妙なおいしさに。「おにぎりにカレー粉？」と半信半疑の方も、試してみてほしい1品です。

▼混ぜるだけで「悪魔」のおいしさ！「天かすと青のりおにぎり」

天かすをめんつゆで少しふやかし、ご飯と青のりと混ぜて握るだけ。シンプルなのに、なぜか手がとまらない後を引く味わいです。天かす次第で味が変わるので自分好みの味に調整できるのもうれしいですね。

▼お好み焼き屋さん仕込みの味「やみつきおにぎり！のりたまバター」

フライパンにバターを溶かし、ご飯とのりたまふりかけを炒め合わせて握るだけ。バターのコクとのりたまの香りがご飯全体にからんで、シンプルなのに深みのある味わいに。夜食にも、お弁当にも活躍してくれます。

▼ブラックペッパーがきいた大人味「ベーコン＆チーズマヨおにぎり」

粉チーズとマヨネーズを合わせたチーズマヨをおにぎりに塗り、焼いたベーコンをくるりと巻いた1品。ブラックペッパーをきかせたご飯が刺激的で、食べ始めたらとまらないおいしさです。





どれも家にある食材だけで作れて、ちょっとした工夫でいつものおにぎりがぐっとおいしくなるレシピばかりです。お弁当はもちろん、週末のランチやちょっと小腹がすいたときにもぜひ作ってみてくださいね。