「玄米」の消化不良は“あの代替品”で解決？ 負担を防ぐ3つの取り方と効果【医師監修】

胃腸の状態によっては、玄米をそのまま食べることが難しい場合もあります。そのような方に向けて、分づき米・玄米茶・玄米甘酒といった代替の選択肢や、発芽玄米の活用法を紹介します。身体への負担を抑えながら栄養を取り入れるための、無理のない方法を一緒に考えていきましょう。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

胃腸が弱い方のための玄米の代替選択肢

玄米の栄養を取り入れたいと考えていても、胃腸の状態によってはそのまま食べることが難しい場合があります。そのような場合には、無理に玄米を続けるのではなく、消化しやすさと栄養のバランスを考えた代替手段を選ぶことが現実的です。

分づき米という選択肢

「分づき米」とは、玄米を精白する度合いを調整したもので、3分づき・5分づき・7分づきなどの種類があります。外側のぬか層を一部取り除くことで、玄米よりもやわらかく消化しやすい状態になります。

数字が大きくなるほど白米に近づき、消化の負担も軽減されます。一方で、完全な白米よりは食物繊維やビタミンが残っているため、栄養面でも一定のメリットがあります。玄米と白米の中間的な存在として、無理なく取り入れやすい選択肢といえます。

体調を見ながら段階的に分づきの度合いを調整することで、身体を慣らしつつ食事内容を改善していくことが可能です。急激な変化を避けることが、継続のポイントになります。

玄米茶・玄米甘酒などの加工品の活用

玄米をそのまま食べることが難しい場合には、加工品を活用する方法もあります。玄米茶や玄米甘酒は、加熱や発酵の過程を経ているため、固形の玄米よりも消化器への負担が少ない形で摂取することができます。

玄米茶は炒った玄米を使用した飲み物であり、食物繊維の影響を受けにくく、香ばしさを楽しみながら取り入れることができます。日常的に取り入れやすい点もメリットです。

玄米甘酒は発酵によって一部の成分が分解されており、消化しやすい形になっていると考えられています。エネルギー補給にも適しており、体調に合わせて取り入れやすい食品です。

こうした選択肢を活用することで、無理に玄米を食べることなく、栄養を補うことが可能になります。食事全体のバランスを意識しながら、自分に合った方法を見つけていくことが重要です。

胃腸が弱い方が玄米を食べるときの具体的な対策

胃腸の状態に不安があるものの、玄米を取り入れてみたいと考える方も少なくありません。その場合には、リスクを理解したうえで、できるだけ負担を抑える工夫を取り入れることが大切です。いくつかのポイントを意識することで、消化器への影響を軽減できる可能性があります。

発芽玄米の活用でリスクを下げる

発芽玄米は、玄米を一定時間水に浸けて発芽させたもので、市販品としても広く流通しています。発芽の過程でフィチン酸が分解されやすくなり、ミネラルの吸収を妨げる影響が軽減されると考えられています。

また、発芽によって酵素の働きが活性化し、デンプンの分解が進むことで、通常の玄米よりも消化しやすい状態になります。さらに、GABA（ガンマアミノ酪酸）と呼ばれる成分が増加することも知られており、リラックス作用が期待される点も特徴です。

食感もやわらかくなるため、玄米の硬さが気になる方にとっては取り入れやすい形といえるでしょう。

症状が続く場合の医療機関との連携

玄米を食べて腹痛・下痢・便秘・胃もたれなどの症状が続く場合や、症状が強い場合には、自己判断で食事を継続するのではなく、消化器内科での評価を受けることが重要です。

医師や管理栄養士のアドバイスをもとに、自分の消化機能に合った食事内容を把握することで、無理のない改善につながります。食事療法は個人差が大きいため、一般的な情報だけで判断するのではなく、自分の状態に合わせた調整が求められます。

玄米に関する情報は多くありますが、「健康に良い食品＝誰にとっても適している」とは限りません。身体の反応を丁寧に見ながら、専門家と連携して取り入れていく姿勢が、長期的な健康維持につながります。

まとめ

玄米は栄養価の高い食品ですが、消化のされにくさやフィチン酸の影響など、人によっては負担となる側面もある食品です。

消化不良を防ぐには浸水・調理法・噛む回数などの工夫が欠かせません。胃腸が弱い方は無理に食べ続けず、分づき米や発芽玄米などの選択肢も視野に入れながら、症状が続く場合は消化器内科へ相談することをおすすめします。

参考文献

厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」

厚生労働省「食物繊維の必要性と健康」

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）「Ⅱ玄米の澱粉消化性および玄米摂取後の血糖値の制御要因」

長寿科学振興財団「食物繊維の働きと１日の摂取量」