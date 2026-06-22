『MAZZEL DUO MISSION』新シーズン始動！「リアルな反応を楽しんでもらえたら」（SEITO）

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MAZZELのドキュメントバラエティ番組『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2の第1回の完全版が、6月22日正午よりFODプレミアムにて配信される。新シーズンも、MAZZELメンバーがあらたなミッションに挑戦する。

■MAZZELメンバーが乗馬とパティシエに挑戦！

『MAZZEL DUO MISSION』は、新世代ダンス＆ボーカルグループMAZZELのKAIRYU（カイリュウ）、NAOYA（ナオヤ）、RAN（ラン）、SEITO（セイト）、RYUKI（リュウキ）、TAKUTO（タクト）、HAYATO（ハヤト）、EIKI（エイキ）の多種多様な個性をもった8人のメンバーが、アーティストとしての成長を目指し、DUO（2人1組）で様々なミッションに挑戦する番組。彼らが真剣に挑戦する姿を通して、視聴者にMAZZELの成長、そしてあらたな一面を見せていく。

シーズン2では、MAZZELが様々なミッションに挑戦する姿を、2025年7月末からFODプレミアムで順次配信し、届けてきた。そして今回がシーズン2の幕開けとなる。

本日配信開始を予定するシーズン2第1回は、SEITO・EIKIが乗馬、NAOYA・HAYATOがパティシエのミッションに挑戦。乗馬ミッションでは過去のミッションで習得した「ある技術」を取り入れながら、難易度の高いミッションに挑む。ミッション本番の最終日にDUOが披露する迫真の演技は必見だ。

一方のパティシエミッションではケーキ作りに挑戦。最終日にふたりが完成させるオリジナルケーキは果たしてどんな作品に仕上がるのか？

今回もあらたな挑戦を通じて、アーティストとして、そして仲間として進化していくMAZZELにエールを送りながら楽しもう。

(C)フジテレビ

■MAZZEL コメント

■NAOYA（ナオヤ）

DUO MISSIONついにシーズン2が始動しましたー!! 今回はずっとやりたかったパティシエに挑戦できてとても嬉しいです!! まだまだ人生でやってないことってたくさんあるんだなぁと思います！ これからどんどんいろいろなことに挑戦していきたいですし、本気で挑戦するMAZZELをみてぜひみなさんが新しいことを始めるキッカケになれたら嬉しいです！

■HAYATO（ハヤト）

HAYATOです!! 待ちに待った『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2!!! 記念すべき第1回目は、パティシエに挑戦しました！ シーズン1の頃からずっとやりたかったパティシエですが、思った以上に繊細な技術が必要で楽しくもありながら、難しかったです!! アーティスティックな僕たちを楽しみにしてください!!

■SEITO（セイト）

SEITOです！『MAZZEL DUO MISSION』シーズン2がスタートします！

僕は、初めての乗馬に挑戦してきました！ 最初は思うようにいかないこともありましたが、馬と向き合いながら一歩ずつ距離を縮めていく過程がすごく印象に残っています！ 久しぶりの出会いであったり、MAZZELの普段見られない表情や、リアルな反応を楽しんでもらえたらうれしいです！

■EIKI（エイキ）

EIKIです!!

今回は、乗馬に挑戦しました!! 乗馬アクション系の映画も、馬に乗って戦うキャラクターも大好きなので、素敵なミッションに挑戦できてとても楽しかったです!! 馬が欲しくなりました。ぜひ観てねー!!!!

■配信情報

『MAZZEL DUO MISSION』 シーズン2 第1回

06/22（月）12:00～ FODにて配信開始

出演：MAZZEL（KAIRYU、NAOYA、RAN、SEITO、RYUKI、TAKUTO、HAYATO、EIKI）

■関連リンク

FOD配信ページ

https://fod.fujitv.co.jp/title/71ch

FOD公式X

https://x.com/fujitvplus

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo/