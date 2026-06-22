6月22日（月）夜10時から放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「恒例！父の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」「職業別面倒くさい事を調査した件」を予定している。

「恒例！父の日インタビュー」は、前日の“父の日”に合わせ、父親にまつわるあれやこれやを街頭インタビューする毎年6月の恒例企画。哀川翔そっくりの父親を持つ女性や、30年で3回しか父親とあっていない男性などが登場する中、過去に“夜ふかし”のインタビューに答えてくれた男性を祖父に持つ女性も。父親が「日本野鳥の会の会長らしい」と聞かされて育った男性は意を決して直接その真偽を聞いてみることに。果たしてその結果は！？

「全国のご当地問題を調査した件」では、東京・赤羽の「催眠術をかけてくれるタクシー」や、「ごめんなさい」が言えない広島県民と逆に「ごめんなさい」しまくっている鹿児島県民など、日本各地から様々な話題を紹介。群馬県にあるサーカス専門学校は生徒数わずか4人と大ピンチに。そこで番組が恒例の『自虐CM』を作成。その出来栄えは？

「職業別面倒くさい事を調査した件」では、アパレル店員や美容師、引っ越し業者やキャバ嬢の送迎をしている人など様々な職業の方々に、それぞれの仕事特有の「面倒くさい事」をインタビュー。アミューズメントパークのスタッフが困ってしまうお客さんとは？チンパンジー担当の動物園職員が一番苦労することとは！？そして浅草花やしきのスタッフが移動に一苦労してしまうものとは！？

さらにスタジオではマツコが目玉焼きに合う調味料としてアレを激推し！1日に食べていい卵の数についても議論沸騰！